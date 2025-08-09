Χαλκιδική: Απαγόρευση κυκλοφορίας και την Κυριακή λόγω υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων κάθε είδους ισχύει σε περιοχές της Χαλκιδικής μέχρι τις 8 το πρωί της Δευτέρας 11 Αυγούστου. Στον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς, που εξέδωσε η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, η Χαλκιδική βρίσκεται στην «πορτοκαλί» κατηγορία πολύ υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς και αύριο, Κυριακή 10 Αυγούστου, όπως και σήμερα.
Η απαγόρευση κυκλοφορίας ισχύει συγκεκριμένα:
-στη Χερσόνησο Κασσάνδρας («Κορυφογραμμή» από Κασσανδρινό μέχρι Αγία Παρασκευή, «Αράπης» και «Χαλκοβούνι» της τοπικής κοινότητας Παλιουρίου),
-στη Χερσόνησο Σιθωνίας (Κορυφογραμμή Δραγουνδέλι από Μελισσοκομικό Συνεταιρισμό μέχρι και την Συκιά),
-στον Δήμο Αριστοτέλη (Κομίτσα μέχρι Ουρανούπολη – Τσάμια Στρατονίκης – Φυσώκα – Σκοπευτήριο Στρατωνίου) και
-στον ορεινό όγκο Χολομώντα (Αναδασώσεις περιοχή Βραστάμων, περιοχή ευθύνης Πανεπιστημιακού Δάσους Ταξιάρχη).
