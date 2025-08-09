search
ΣΑΒΒΑΤΟ 09.08.2025 20:28
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

09.08.2025 19:32

Φωτιά στα Μέγαρα: Συνελήφθη 41χρονος για εμπρησμό

09.08.2025 19:32
fotia anatoliki attiki 88- new

Στη σύλληψη ενός άνδρα 41 ετών προχώρησαν οι αρμόδιες Αρχές για την πυρκαγιά που ξέσπασε χθες σε χαμηλή βλάστηση στο Κουμίντρι Μεγάρων Αττικής. Επιπλέον του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 4.125 ευρώ.

Ειδικότερα όπως ανακοίνωσε η Πυροσβεστική, «συνελήφθη χθες στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, από αξιωματικούς της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.),  ημεδαπός, για πυρκαγιά που προκλήθηκε σε χαμηλή βλάστηση εντός οικοπεδικού χώρου και επεκτάθηκε σε δασική έκταση, κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας, στην περιοχή Κουμίντρι του Δήμου Μεγάρων στην Αττική και επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 4.125 ευρώ».

Ο συλληφθείς κρατείται και θα οδηγηθεί αύριο στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Διαβάστε επίσης:

Φωτιές: Συνεχίζεται η μάχη με τις φλόγες σε όλη την Ελλάδα – Στόχος η αντιμετώπιση των αναζωπυρώσεων

Γιώργος Τσατραφύλλιας: «Επανέρχονται τα 40ρια…» – Ποιές περιοχές μπαίνουν στον «φούρνο»

Χανιά: 48χρονος Αμερικανός πνίγηκε στον Μπάλο – Αγνόησε τις συμβουλές του ναυαγοσώστη

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
pyrosvestiki_2307_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στη Σαμοθράκη: Επιχειρούν εναέρια μέσα – Ήχησε το 112

trump_putin_1707_1920-1080_new
ΚΟΣΜΟΣ

Συνάντηση Πούτιν-Τραμπ: Γιατί το τετ-α-τετ στην Αλάσκα θεωρείται «πρώτη νίκη» για τον Ρώσο πρόεδρο – Ανάλυση του Sky News

paralia-halkidiki
ΕΛΛΑΔΑ

Χαλκιδική: Απαγόρευση κυκλοφορίας και την Κυριακή λόγω υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς

fotia anatoliki attiki 88- new
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στα Μέγαρα: Συνελήφθη 41χρονος για εμπρησμό

fotia ouranos attiki 987- new
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιές: Συνεχίζεται η μάχη με τις φλόγες σε όλη την Ελλάδα – Στόχος η αντιμετώπιση των αναζωπυρώσεων

Δείτε όλες τις ειδήσεις
PODCAST PAPPA SITE 09.08
PODCASTS

Podcast - Ιωάννα Παππά («Ηλέκτρα»): «Δυστυχία να έχεις παιδιά, ποτέ δεν τα μισείς ό,τι κακό κι αν σου έκαναν»

ethniki-new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Εθνική Ομάδα Μπάσκετ: Το… περίεργο κλίμα στο εσωτερικό, οι αδικαιολόγητες απουσίες, η σιωπή της ΕΟΚ και το σφάλμα του προέδρου

titanikos-new
ΣΙΝΕΜΑ

«Τιτανικός»: H σκηνή που «κόπηκε» από την ταινία ήταν ίσως η πιο ερωτική (Video)

lena-samara-1
ΕΛΛΑΔΑ

Οικογένεια Σαμαρά: Δωρεές σε ιδρύματα αντί στεφάνων ζητά η οικογένεια Σαμαρά - «Αυτό θα ήθελε η Λένα μας»

xalkidiki-new
ΕΛΛΑΔΑ

Ανησυχία για την τουριστική μείωση στη Χαλκιδική: Πτώση που αγγίζει το 10% - Λιγότεροι Έλληνες, μικρότερα έσοδα

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 09.08.2025 20:26
pyrosvestiki_2307_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στη Σαμοθράκη: Επιχειρούν εναέρια μέσα – Ήχησε το 112

trump_putin_1707_1920-1080_new
ΚΟΣΜΟΣ

Συνάντηση Πούτιν-Τραμπ: Γιατί το τετ-α-τετ στην Αλάσκα θεωρείται «πρώτη νίκη» για τον Ρώσο πρόεδρο – Ανάλυση του Sky News

paralia-halkidiki
ΕΛΛΑΔΑ

Χαλκιδική: Απαγόρευση κυκλοφορίας και την Κυριακή λόγω υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς

1 / 3