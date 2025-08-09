Χανιά: 48χρονος Αμερικανός πνίγηκε στον Μπάλο – Αγνόησε τις συμβουλές του ναυαγοσώστη

Την τελευταία του πνοή άφησε, το μεσημέρι του Σαββάτου, ένας 48χρονος Αμερικανός τουρίστας στη θαλάσσια περιοχή του Μπάλου, στην Κίσαμο Χανίων.

Για την μεταφορά του άτυχου άνδρα, από το σημείο που εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του, χρησιμοποιήθηκε βάρκα, με την οποία οδηγήθηκε στα Φαλάσαρνα και από εκεί, με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, στο Κέντρο Υγείας Κισάμου.

Η κινητοποίηση των διασωστών ήταν ιδιαίτερα δύσκολη, καθώς στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι.

Ο άτυχος Αμερικανός κολυμπούσε παρέα με ένα φίλο του, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες, παρά τις συστάσεις του ναυαγοσώστη, απομακρύνθηκε, με αποτέλεσμα, όταν ο διασώστης κατάφερε να τον προσεγγίσει, να έχει ήδη πνιγεί.

Ο φίλος του κατάφερε να επιστρέψει.

