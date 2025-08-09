search
ΣΑΒΒΑΤΟ 09.08.2025 18:32
ΕΛΛΑΔΑ

09.08.2025 16:47

Σοβαρό τροχαίο στον ΒΟΑΚ: 8 τραυματίες, ο ένας σοβαρά (Photos)

09.08.2025 16:47
voak_troxaio

Οκτώ τραυματίες, εκ των οποίων ο ένας σοβαρά, είναι ο απολογισμός τροχαίου ατυχήματος μεταξύ δύο μίνι βαν, το μεσημέρι του Σαββάτου, στο Ηράκλειο της Κρήτης.

Σύμφωνα με το Creta24, τα δύο βαν βρίσκονταν στον ΒΟΑΚ, όπου συγκρούστηκαν μεταξύ τους κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες.

Από τη σύγκρουση προβλήθηκαν σοβαρές υλικές ζημιές, με αποτέλεσμα να εγκλωβιστεί ένα άτομο και να χρειαστεί η επέμβαση της Πυροσβεστικής για τον απεγκλωβισμό του.

Στο σημείο επικράτησε προσωρινά κυκλοφοριακό κομφούζιο.

