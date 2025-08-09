Σαντορίνη: Νεκρός σε πισίνα βρέθηκε εργαζόμενος σε ξενοδοχείο

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Ένας 45χρονος άνδρας από τη Μεσοποταμία Καστοριάς βρήκε τραγικό θάνατο τα ξημερώματα του Σαββάτου (9/8) στη Σαντορίνη.
Ο άνδρας, ο οποίος εργαζόταν εποχικά σε ξενοδοχείο του νησιού, εντοπίστηκε νεκρός μέσα στην πισίνα.
Οι συνθήκες του δυστυχήματος διερευνώνται από τις αρχές, ενώ η είδηση έχει προκαλέσει σοκ στην τοπική κοινωνία της Καστοριάς, όπως μετέδωσε η ΕΡΤ.
