Σαντορίνη: Νεκρός σε πισίνα βρέθηκε εργαζόμενος σε ξενοδοχείο

Ένας 45χρονος άνδρας από τη Μεσοποταμία Καστοριάς βρήκε τραγικό θάνατο τα ξημερώματα του Σαββάτου (9/8) στη Σαντορίνη.

Ο άνδρας, ο οποίος εργαζόταν εποχικά σε ξενοδοχείο του νησιού, εντοπίστηκε νεκρός μέσα στην πισίνα.

Οι συνθήκες του δυστυχήματος διερευνώνται από τις αρχές, ενώ η είδηση έχει προκαλέσει σοκ στην τοπική κοινωνία της Καστοριάς, όπως μετέδωσε η ΕΡΤ.

Διαβάστε επίσης:

Φωτιά στην Βρυσούλα Πρέβεζας – Μήνυμα 112 στους κατοίκους για ετοιμότητα

Κέρκυρα: Έχασε τη ζωή του σε τροχαίο ο φωτορεπόρτερ Γιάννης Δημητράς – Έκκληση για αίμα για την 38χρονη σύζυγό του

Φωτιές: Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς και την Κυριακή για Αττική και Στερεά Ελλάδα – 4άρι για 10 περιφέρειες