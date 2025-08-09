search
ΣΑΒΒΑΤΟ 09.08.2025 15:25
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

09.08.2025 15:17

Σαντορίνη: Νεκρός σε πισίνα βρέθηκε εργαζόμενος σε ξενοδοχείο

09.08.2025 15:17
santorini oia 887- new

Ένας 45χρονος άνδρας από τη Μεσοποταμία Καστοριάς βρήκε τραγικό θάνατο τα ξημερώματα του Σαββάτου (9/8) στη Σαντορίνη.

Ο άνδρας, ο οποίος εργαζόταν εποχικά σε ξενοδοχείο του νησιού, εντοπίστηκε νεκρός μέσα στην πισίνα.

Οι συνθήκες του δυστυχήματος διερευνώνται από τις αρχές, ενώ η είδηση έχει προκαλέσει σοκ στην τοπική κοινωνία της Καστοριάς, όπως μετέδωσε η ΕΡΤ.

Διαβάστε επίσης:

Φωτιά στην Βρυσούλα Πρέβεζας – Μήνυμα 112 στους κατοίκους για ετοιμότητα

Κέρκυρα: Έχασε τη ζωή του σε τροχαίο ο φωτορεπόρτερ Γιάννης Δημητράς – Έκκληση για αίμα για την 38χρονη σύζυγό του

Φωτιές: Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς και την Κυριακή για Αττική και Στερεά Ελλάδα – 4άρι για 10 περιφέρειες

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
starmer-zelensky-xeirapsia
ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Συνομιλία Ζελένσκι με Στάρμερ – Ανησυχία για τα σχέδια της Ρωσίας

santorini oia 887- new
ΕΛΛΑΔΑ

Σαντορίνη: Νεκρός σε πισίνα βρέθηκε εργαζόμενος σε ξενοδοχείο

douka_ert
MEDIA

Κατερίνα Δούκα: «Η βασική πρόκληση που αντιμετώπισα στην ΕΡΤ είναι ότι χανόμουν στο κτίριο»

fotia-preveza-new
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Βρυσούλα Πρέβεζας – Μήνυμα 112 στους κατοίκους για ετοιμότητα

egnatia odos new
ΕΛΛΑΔΑ

Κέρκυρα: Έχασε τη ζωή του σε τροχαίο ο φωτορεπόρτερ Γιάννης Δημητράς – Έκκληση για αίμα για την 38χρονη σύζυγό του

Δείτε όλες τις ειδήσεις
ethniki-new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Εθνική Ομάδα Μπάσκετ: Το… περίεργο κλίμα στο εσωτερικό, οι αδικαιολόγητες απουσίες, η σιωπή της ΕΟΚ και το σφάλμα του προέδρου

PODCAST PAPPA SITE 09.08
PODCASTS

Podcast - Ιωάννα Παππά («Ηλέκτρα»): «Δυστυχία να έχεις παιδιά, ποτέ δεν τα μισείς ό,τι κακό κι αν σου έκαναν»

titanikos-new
ΣΙΝΕΜΑ

«Τιτανικός»: H σκηνή που «κόπηκε» από την ταινία ήταν ίσως η πιο ερωτική (Video)

gkountaras-new
LIFESTYLE

Θύμα διαδικτυακής απάτης έπεσε ο Γρηγόρης Γκουντάρας (Video)

keratea_new
ΕΛΛΑΔΑ

Ανατολική Αττική: Σε ύφεση η φωτιά, μετά τη νύχτα κόλασης - Μάχη με τις διάσπαρτες εστίες

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 09.08.2025 15:23
starmer-zelensky-xeirapsia
ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Συνομιλία Ζελένσκι με Στάρμερ – Ανησυχία για τα σχέδια της Ρωσίας

santorini oia 887- new
ΕΛΛΑΔΑ

Σαντορίνη: Νεκρός σε πισίνα βρέθηκε εργαζόμενος σε ξενοδοχείο

douka_ert
MEDIA

Κατερίνα Δούκα: «Η βασική πρόκληση που αντιμετώπισα στην ΕΡΤ είναι ότι χανόμουν στο κτίριο»

1 / 3