Φωτιά στην Βρυσούλα Πρέβεζας – Μήνυμα 112 στους κατοίκους για ετοιμότητα

Δασική πυρκαγιά ξέσπασε πριν απο λίγο στην περιοχή Βρυσούλα της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας.
Όπως μεταδίδει ο δημοσιογράφος της ΕΡΤ Βασίλης Σιώμος πρόκειται για μεγάλη πυρκαγιά που καίει κοντά στον οικισμό της Βρυσούλας, ενώ έχει εκδοθεί και προειδοποιητικό μήνυμα 112, ώστε οι κάτοικοι να βρίσκονται σε ετοιμότητα.
