Φωτιά στην Βρυσούλα Πρέβεζας – Μήνυμα 112 στους κατοίκους για ετοιμότητα

Δασική πυρκαγιά ξέσπασε πριν απο λίγο στην περιοχή Βρυσούλα της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας.

Όπως μεταδίδει ο δημοσιογράφος της ΕΡΤ Βασίλης Σιώμος πρόκειται για μεγάλη πυρκαγιά που καίει κοντά στον οικισμό της Βρυσούλας, ενώ έχει εκδοθεί και προειδοποιητικό μήνυμα 112, ώστε οι κάτοικοι να βρίσκονται σε ετοιμότητα.

#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Βρυσούλα Πρέβεζας. Κινητοποιήθηκαν 48 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 5ης ΕΜΟΔΕ, 16 οχήματα, 2 Α/Φ και 1 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 9, 2025

