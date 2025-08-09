search
ΣΑΒΒΑΤΟ 09.08.2025 15:22
ΕΛΛΑΔΑ

09.08.2025 14:21

Φωτιές: Μετά τον Ασπρόπυργο, φωτιά και στον Κουβαρά Αττικής – 8 εναέρια στη «μάχη» με τις φλόγες και τον αέρα

09.08.2025 14:21
Φωτιά εκδηλώθηκε, το μεσημέρι του Σαββάτου (9/8), σε δασική έκταση στη θέση Βελατούρι, στην περιοχή του Κουβαρά Αττικής.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν για την αντιμετώπιση της φωτιάς 42 πυροσβέστες με 18 οχήματα, καθώς και εθελοντές πυροσβέστες. Στη μάχη με τις φλόγες συνδράμουν επίσης ένα αεροσκάφος και επτά ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα χρησίμευσε για το συντονισμό των δυνάμεων κατάσβεσης.

Παράλληλα, υπάρχει συνδρομή από υδροφόρες της Περιφέρειας Αττικής.

Οι αρμόδιες αρχές παραμένουν σε επιφυλακή, καθώς στο Λεκανοπέδιο επικρατεί και σήμερα ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς, ενώ οι κάτοικοι της περιοχής καλούνται να τηρούν τις οδηγίες ασφαλείας και να ενημερώνονται για τυχόν εξελίξεις.

Όπως έγινε γνωστό από την Αστυνομία, λόγω εκδήλωσης πυρκαγιάς διακόπηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στην επαρχιακή οδό Μυρρινούντος – Αγίας Αικατερίνης από το ύψος της οδού Ιπποδρόμου έως και το ύψος της οδού Αυλακίου.

Φωτιά και στο Σοφό Ασπροπύργου

Σε εξέλιξη βρίσκεται και η φωτιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα χαμηλή βλάστηση, στην περιοχή Σοφό Ασπροπύργου Αττικής.

Συγκεκριμένα στο σημείο, βρίσκονται 30 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 1ης ΕΜΟΔΕ, 8 οχήματα και 2 ελικόπτερα.

Υδροφόρες ΟΤΑ συνδράμουν το έργο της πυρόσβεσης.

