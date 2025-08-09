search
ΣΑΒΒΑΤΟ 09.08.2025
ΕΛΛΑΔΑ

09.08.2025

Σέρρες: 650 πρόβατα θανατώθηκαν λόγω κρούσματος ευλογιάς

Κρούσμα ευλογιάς των αιγοπροβάτων εντοπίστηκε και επιβεβαιώθηκε σε κτηνοτροφική μονάδα στο Βαλτοτόπι του Δήμου Εμμανουήλ Παππά Σερρών, το τρίτο στην Π.Ε. Σερρών μετά τα κρούσματα που είχαν εντοπιστεί σε Νέα Κερδύλια και Νεοχώρι Σερρών.

Όπως δήλωσε στην ΕΡΤ Σερρών ο αντιπεριφερειάρχης Παναγιώτης Σπυρόπουλος, άμεσα ξεκίνησε η προβλεπόμενη διαδικασία θανάτωσης και ενταφιασμού των 140 ζώων της μονάδας και η λήψη μέτρων για τον περιορισμό και την αποτροπή εξάπλωσης της νόσου. Τα μέτρα περιλαμβάνουν αυξημένους ελέγχους, περιορισμό μετακινήσεων ζώων και αυστηρή τήρηση των κανόνων βιοασφάλειας στις κτηνοτροφικές μονάδες της περιοχής.

Ο κ. Σπυρόπουλος τόνισε ότι ο συνολικός αριθμός των ζώων, που θανατώθηκαν στην Περιφερειακή Ενότητα Σερρών ανέρχεται στα 650 ζώα. «Ο αριθμός είναι ιδιαίτερα χαμηλός σε σχέση με άλλες περιοχές όπως ο Νομός Καβάλας ή Ροδόπης» είπε ο κ. Σπυρόπουλος.

