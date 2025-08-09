Φωτιά στο Σοφό Ασπροπύργου: Συναγερμός στην πυροσβεστική – Επιχειρούν εναέρια μέσα

Σε χαμηλή βλάστηση, στην περιοχή Σοφό Ασπροπύργου Αττικής, ξέσπασε φωτιά προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση της πυροσβεστικής.

Συγκεκριμένα στο σημείο, βρίσκονται 30 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 1ης ΕΜΟΔΕ, 8 οχήματα και 2 ελικόπτερα.

Υδροφόρες ΟΤΑ συνδράμουν το έργο της πυρόσβεσης.

