Φωτιά στο Σοφό Ασπροπύργου: Συναγερμός στην πυροσβεστική – Επιχειρούν εναέρια μέσα

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Σε χαμηλή βλάστηση, στην περιοχή Σοφό Ασπροπύργου Αττικής, ξέσπασε φωτιά προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση της πυροσβεστικής.
Συγκεκριμένα στο σημείο, βρίσκονται 30 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 1ης ΕΜΟΔΕ, 8 οχήματα και 2 ελικόπτερα.
Υδροφόρες ΟΤΑ συνδράμουν το έργο της πυρόσβεσης.
Διαβάστε επίσης:
Φρίκη στη Σκιάθο: 17χρονη τουρίστρια κατήγγειλε 23χρονο για βιασμό σε βίλα
Ζάκυνθος: Νεκρός 57χρονος τουρίστας στην περιοχή του Ναυαγίου
Μηχανική βλάβη στο Flying Cat 3: Ταλαιπωρία για 340 επιβάτες στο λιμάνι του Πειραιά
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.