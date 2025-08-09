search
ΣΑΒΒΑΤΟ 09.08.2025 13:31
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

09.08.2025 12:36

Φωτιά στο Σοφό Ασπροπύργου: Συναγερμός στην πυροσβεστική – Επιχειρούν εναέρια μέσα

09.08.2025 12:36
aeroplano fotia 88- new
Φωτογραφία αρχείου

Σε χαμηλή βλάστηση, στην περιοχή Σοφό Ασπροπύργου Αττικής, ξέσπασε φωτιά προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση της πυροσβεστικής.

Συγκεκριμένα στο σημείο, βρίσκονται 30 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 1ης ΕΜΟΔΕ, 8 οχήματα και 2 ελικόπτερα.

Υδροφόρες ΟΤΑ συνδράμουν το έργο της πυρόσβεσης.

Διαβάστε επίσης:

Φρίκη στη Σκιάθο: 17χρονη τουρίστρια κατήγγειλε 23χρονο για βιασμό σε βίλα

Ζάκυνθος: Νεκρός 57χρονος τουρίστας στην περιοχή του Ναυαγίου

Μηχανική βλάβη στο Flying Cat 3: Ταλαιπωρία για 340 επιβάτες στο λιμάνι του Πειραιά

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
kipseli_epithesi
ΕΛΛΑΔΑ

Κυψέλη: Συνελήφθη 38χρονος για τον άγριο ξυλοδαρμό υπαλλήλου καθαριότητας του Δήμου Αθηναίων – Πώς έφτασαν οι αστυνομικοί στα ίχνη του

ΗΠΑ: Στα χαμηλότερα επίπεδα από τα 1969 η ανεργία - Media
ΚΟΣΜΟΣ

Νέα Υόρκη: 3 τραυματίες από πυροβολισμούς στην Times Square – Συνελήφθη ένας ύποπτος

lena-samara-1
ΕΛΛΑΔΑ

Οικογένεια Σαμαρά: Δωρεές σε ιδρύματα αντί στεφάνων ζητά η οικογένεια Σαμαρά – «Αυτό θα ήθελε η Λένα μας»

nolan_tainia
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Έπεσε η τελευταία κλακέτα για την «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν

provata_1907_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Σέρρες: 650 πρόβατα θανατώθηκαν λόγω κρούσματος ευλογιάς

Δείτε όλες τις ειδήσεις
ethniki-new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Εθνική Ομάδα Μπάσκετ: Το… περίεργο κλίμα στο εσωτερικό, οι αδικαιολόγητες απουσίες, η σιωπή της ΕΟΚ και το σφάλμα του προέδρου

PODCAST PAPPA SITE 09.08
PODCASTS

Podcast - Ιωάννα Παππά («Ηλέκτρα»): «Δυστυχία να έχεις παιδιά, ποτέ δεν τα μισείς ό,τι κακό κι αν σου έκαναν»

titanikos-new
ΣΙΝΕΜΑ

«Τιτανικός»: H σκηνή που «κόπηκε» από την ταινία ήταν ίσως η πιο ερωτική (Video)

gkountaras-new
LIFESTYLE

Θύμα διαδικτυακής απάτης έπεσε ο Γρηγόρης Γκουντάρας (Video)

keratea_new
ΕΛΛΑΔΑ

Ανατολική Αττική: Σε ύφεση η φωτιά, μετά τη νύχτα κόλασης - Μάχη με τις διάσπαρτες εστίες

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 09.08.2025 13:31
kipseli_epithesi
ΕΛΛΑΔΑ

Κυψέλη: Συνελήφθη 38χρονος για τον άγριο ξυλοδαρμό υπαλλήλου καθαριότητας του Δήμου Αθηναίων – Πώς έφτασαν οι αστυνομικοί στα ίχνη του

ΗΠΑ: Στα χαμηλότερα επίπεδα από τα 1969 η ανεργία - Media
ΚΟΣΜΟΣ

Νέα Υόρκη: 3 τραυματίες από πυροβολισμούς στην Times Square – Συνελήφθη ένας ύποπτος

lena-samara-1
ΕΛΛΑΔΑ

Οικογένεια Σαμαρά: Δωρεές σε ιδρύματα αντί στεφάνων ζητά η οικογένεια Σαμαρά – «Αυτό θα ήθελε η Λένα μας»

1 / 3