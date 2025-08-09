Ζάκυνθος: Νεκρός 57χρονος τουρίστας στην περιοχή του Ναυαγίου

Ένας 57χρονος από την Πολωνία επιβάτης ενός επιβατηγού-τουριστικού σκάφους, έχασε τις αισθήσεις του, κατά τη διάρκεια θαλάσσιου λουτρού, στην περιοχή του όρμου Ναυαγίου Ζακύνθου.

Στον 57χρονο τουρίστα αρχικά παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες από λουόμενους, ενώ στη συνέχεια όταν το σκάφος έδεσε στο λιμάνι, μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου «ΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ», όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Προανάκριση διενεργείται από το Λιμενικό Σταθμό Αγίου Νικολάου Βολιμών.

