Καιρός: Τα 138 χλμ/ώρα έφτασαν σήμερα οι ριπές του ανέμου στην Πεντέλη – Οι 8 περιοχές που «χτυπήθηκαν» περισσότερο

Θυελλώδεις άνεμοι, βελτιωμένοι σε σχέση με την Παρασκευή, πνέουν και σήμερα στη χώρα.

Σύμφωνα με το Εθνικό Αστεροσκοπείο, στην κορυφή της Πεντέλης η μέγιστη ριπή ήταν στα 138 χλμ./ώρα.

Αναλυτικά οι 8 ισχυρότερες ριπές που παρατηρήθηκαν τις πρωινές ώρες του Σαββάτου 9/8 από το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του δικτύου ΜΕΤΕΟ/ΕΑΑ.

Παρατεταμένο μελτέμι με ισχυρές εντάσεις έως την Τετάρτη

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο της ΕΡΤ, Παναγιώτη Γιαννόπουλο, το μελτέμι θα συνεχιστεί και τις επόμενες ημέρες, με εντάσεις 7 με 8 μποφόρ στο Αιγαίο και 5 με 6 μποφόρ στο Ιόνιο. Η εξασθένηση των ανέμων αναμένεται από την Τετάρτη, αλλά με βοριάδες που θα εξακολουθούν να πνέουν στα 6-7 μποφόρ.

