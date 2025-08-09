Καιρός: Τα 138 χλμ/ώρα έφτασαν σήμερα οι ριπές του ανέμου στην Πεντέλη – Οι 8 περιοχές που «χτυπήθηκαν» περισσότερο

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Θυελλώδεις άνεμοι, βελτιωμένοι σε σχέση με την Παρασκευή, πνέουν και σήμερα στη χώρα.
Σύμφωνα με το Εθνικό Αστεροσκοπείο, στην κορυφή της Πεντέλης η μέγιστη ριπή ήταν στα 138 χλμ./ώρα.
Αναλυτικά οι 8 ισχυρότερες ριπές που παρατηρήθηκαν τις πρωινές ώρες του Σαββάτου 9/8 από το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του δικτύου ΜΕΤΕΟ/ΕΑΑ.
Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο της ΕΡΤ, Παναγιώτη Γιαννόπουλο, το μελτέμι θα συνεχιστεί και τις επόμενες ημέρες, με εντάσεις 7 με 8 μποφόρ στο Αιγαίο και 5 με 6 μποφόρ στο Ιόνιο. Η εξασθένηση των ανέμων αναμένεται από την Τετάρτη, αλλά με βοριάδες που θα εξακολουθούν να πνέουν στα 6-7 μποφόρ.
