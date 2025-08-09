Αττική Οδός: Κίνηση στην έξοδο προς Ελευσίνα, μετά από καραμπόλα 4 αυτοκινήτων

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Τροχαίο σημειώθηκε, νωρίτερα το πρωί του Σαββάτου, στην Αττική Οδό, με αποτέλεσμα να προκληθούν σοβαρές ζημιές σε 4 αυτοκίνητα.
Το τροχαίο σημειώθηκε στο ύψος της εξόδου προς Ελευσίνα κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες.
Οι καθυστερήσεις στο σημείο δεν ξεπερνούν τα 15 λεπτά.
Σε tweet που έκανε η Αττική Οδός, ενημερώνει πως ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες για την απομάκρυνση των οχημάτων.
Στο σημείο έσπευσε και η τροχαία που διερευνά τις συνθήκες του ατυχήματος.
