Αττική Οδός: Κίνηση στην έξοδο προς Ελευσίνα, μετά από καραμπόλα 4 αυτοκινήτων

Τροχαίο σημειώθηκε, νωρίτερα το πρωί του Σαββάτου, στην Αττική Οδό, με αποτέλεσμα να προκληθούν σοβαρές ζημιές σε 4 αυτοκίνητα.

Το τροχαίο σημειώθηκε στο ύψος της εξόδου προς Ελευσίνα κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες.

Οι καθυστερήσεις στο σημείο δεν ξεπερνούν τα 15 λεπτά.

Σε tweet που έκανε η Αττική Οδός, ενημερώνει πως ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες για την απομάκρυνση των οχημάτων.

Στο σημείο έσπευσε και η τροχαία που διερευνά τις συνθήκες του ατυχήματος.

