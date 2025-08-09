search
09.08.2025 10:41

Αττική Οδός: Κίνηση στην έξοδο προς Ελευσίνα, μετά από καραμπόλα 4 αυτοκινήτων

09.08.2025 10:41
attiki-odos_2301_1460-820_new

Τροχαίο σημειώθηκε, νωρίτερα το πρωί του Σαββάτου, στην Αττική Οδό, με αποτέλεσμα να προκληθούν σοβαρές ζημιές σε 4 αυτοκίνητα.

Το τροχαίο σημειώθηκε στο ύψος της εξόδου προς Ελευσίνα κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες.

Οι καθυστερήσεις στο σημείο δεν ξεπερνούν τα 15 λεπτά.

Σε tweet που έκανε η Αττική Οδός, ενημερώνει πως ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες για την απομάκρυνση των οχημάτων.

Στο σημείο έσπευσε και η τροχαία που διερευνά τις συνθήκες του ατυχήματος.

