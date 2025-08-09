Σαρακήνικο: Πήγε να σώσει τη σύντροφό του και πνίγηκαν και οι δυο – Πώς συνέβη η τραγωδία στη Μήλο

Συγκλονισμένη είναι η Μήλος με την τραγωδία στο Σαρακήνικο.

Το ζευγάρι τουριστών από το Βιετνάμ είχε πάει να βγάλει φωτογραφίες στην περιοχή, όμως λόγω των θυελλωδών ανέμων που έπνεαν στην περιοχή η γυναίκα παρασύρθηκε από το κύματα. Ο σύντροφος της στην προσπάθειά του να τη σώσει, βούτηξε και εκείνος στο νερό, βρίσκοντας επίσης τραγικό θάνατο από πνιγμό.

Μιλώντας στο ΕΡΤΝews, ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Πληρωμάτων Θαλαμηγών, Γιώργος Βάλλης, υπογράμμισε την ανάγκη επιβολής μέτρων και σήμανσης σε παραλίες.

Ο ίδιος ανέφερε πως όταν επικρατούν ισχυρά καιρικά φαινόμενα, πρέπει οι λιμενικές αρχές να μπορούν να κλείνουν το σημείο, ώστε να μην μπορεί ούτε φωτογραφία να βγάλει κάποιος, ούτε να πηδάει από τα βράχια μέσα στη θάλασσα. Και όταν τελειώνουν τα καιρικά φαινόμενα να μπορεί ο κόσμος να το επισκεφτεί, να το φωτογραφήσει.

Όπως εξήγησε δεν υπάρχουν σκάλες, δεν υπάρχουν σημαδούρες και δεν είναι οργανωμένα. Δεν υπάρχει τίποτα από υποδομή.

«Αφού λοιπόν είναι ένα πολυσύχναστο μέρος να πάρουν κάποιες πρωτοβουλίες με κάποιες ειδικές σκάλες, κάποια μέτρα ασφαλείας, να μπορεί ο κόσμος με ασφάλεια και να βουτήξει και να πηγαίνει όταν έχει καλό καιρό για φωτογραφία», πρόσθεσε.

«Αλλιώς να υπάρχει πρόβλεψη, να υπάρχει άνθρωπος εκεί να το κλείνει και φυλάσσει το μέρος και να βγει μια απαγόρευση για τις μέρες που έχει ισχυρούς ανέμους λόγω των καταστάσεων και λόγω της ιδιομορφίας του νησιού», κατέληξε.

