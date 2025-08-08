Τραγωδία: Δύο νεκροί από πνιγμό στο Σαρακήνικο της Μήλου – Ήταν ζευγάρι από το Βιετνάμ

Τραγωδία σημειώθηκε σήμερα το πρωί στο Σαρακήνικο της Μήλου με δύο ανθρώπους να χάνουν τη ζωή τους στη θάλασσα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του miloslife.gr, πρόκειται για ένα ζεύγος τουριστών από το Βιετνάμ.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες το άτυχο ζευγάρι ήταν ηλικίας περίπου 50 ετών και βρισκόταν στη Μήλο για διακοπές με γκρουπ.

Σε εξέλιξη έως αυτή την ώρα είναι προσπάθειες περισυλλογής και της δεύτερης σωρού, αλλά οι συνθήκες είναι δύσκολες λόγω καιρού.

Στο σημείο έσπευσε το σκάφος Λιμενικού.

