Λασίθι: Βρήκαν οπλοστάσιο στο σπίτι οικογένειας 

Στην σύλληψη των μελών μιας οικογένειας η οποία διέθετε ένα μικρό οπλοστάσιο, προχώρησαν χθες Πέμπτη, αστυνομικοί στην Κρήτη.

Συγκεκριμένα συνελήφθησαν ένας 47χρονος, η 40χρονη σύζυγός του και ο 17χρονος γιος τους, στη διάρκεια συντονισμένης αστυνομικής επιχείρησης σε περιοχή του Αγίου Νικολάου.

Στο σπίτι της οικογένειας βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά:

-4 πιστόλια (κρότου και αεροβόλα)

-4 κυνηγετικά όπλα

-36 φυσίγγια

-14 κάλυκες

-Ξιφολόγχη μαχαίρια και τσεκούρι.

Η προανάκριση ενεργείται από το Αστυνομικό Τμήμα Νεάπολης.

