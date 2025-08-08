Λασίθι: Βρήκαν οπλοστάσιο στο σπίτι οικογένειας 

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Στην σύλληψη των μελών μιας οικογένειας η οποία διέθετε ένα μικρό οπλοστάσιο, προχώρησαν χθες Πέμπτη, αστυνομικοί στην Κρήτη.
Συγκεκριμένα συνελήφθησαν ένας 47χρονος, η 40χρονη σύζυγός του και ο 17χρονος γιος τους, στη διάρκεια συντονισμένης αστυνομικής επιχείρησης σε περιοχή του Αγίου Νικολάου.
Στο σπίτι της οικογένειας βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά:
-4 πιστόλια (κρότου και αεροβόλα)
-4 κυνηγετικά όπλα
-36 φυσίγγια
-14 κάλυκες
-Ξιφολόγχη μαχαίρια και τσεκούρι.
Η προανάκριση ενεργείται από το Αστυνομικό Τμήμα Νεάπολης.
