Θεσσαλονίκη: Καραμπόλα τριών οχημάτων στον περιφερειακό

Καραμπόλα τριών οχημάτων με υλικές ζημίες, σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής 8 Αυγούστου στον περιφερειακό, στη Θεσσαλονίκη.

Τρία οχήματα συγκρούστηκαν, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, στο ύψος του Κορδελιού, στο ρεύμα προς ανατολικά, περίπου στις 8:30.

Από το τροχαίο δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί, παρά μόνον υλικές ζημιές.

