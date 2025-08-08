Θεσσαλονίκη: Καραμπόλα τριών οχημάτων στον περιφερειακό

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Καραμπόλα τριών οχημάτων με υλικές ζημίες, σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής 8 Αυγούστου στον περιφερειακό, στη Θεσσαλονίκη.
Τρία οχήματα συγκρούστηκαν, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, στο ύψος του Κορδελιού, στο ρεύμα προς ανατολικά, περίπου στις 8:30.
Από το τροχαίο δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί, παρά μόνον υλικές ζημιές.
