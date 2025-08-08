Αλεξανδρούπολη: Οριοθετήθηκε η φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στην Πυλαία

Οριοθετημένη είναι, σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η πυρκαγιά που ξέσπασε λίγο πριν τις 22.00 χθες (7/8) σε αγροτοδασική έκταση χαμηλής βλάστησης στην Πυλαία του Δήμου Αλεξανδρούπολης.

Στην περιοχή παραμένουν επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις, με 42 πυροσβέστες και 14 οχήματα, μία ομάδα πεζοπόρων, υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ, προκειμένου να διασφαλίσουν την πλήρη κατάσβεση.

#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην Πυλαία του δήμου Αλεξανδρούπολης. Επιχειρούν 42 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ και 14 οχήματα. Συνδρομή από υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 7, 2025

Σημειώνεται πως καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων δυσχέραιναν οι ισχυροί άνεμοι που εξακολουθούν να πνέουν στην περιοχή.

Διαβάστε επίσης:

Στον Ανακριτή ο πρώην αστυνομικός – TikToker, δεσμεύτηκαν οι λογαριασμοί του

Ζεφύρι: Σοβαρό τροχαίο ατύχημα με εγκατάλειψη μοτοσικλετιστή

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα Παρασκευή 8 Αυγούστου