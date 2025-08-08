search
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web

Αλεξανδρούπολη: Οριοθετήθηκε η φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στην Πυλαία

fotia_pyrosvestiki_0507_1460-820_new
φωτογραφία αρχείου

Οριοθετημένη είναι, σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η πυρκαγιά που ξέσπασε λίγο πριν τις 22.00 χθες (7/8) σε αγροτοδασική έκταση χαμηλής βλάστησης στην Πυλαία του Δήμου Αλεξανδρούπολης.

Στην περιοχή παραμένουν επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις, με 42 πυροσβέστες και 14 οχήματα, μία ομάδα πεζοπόρων, υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ, προκειμένου να διασφαλίσουν την πλήρη κατάσβεση.

Σημειώνεται πως καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων δυσχέραιναν οι ισχυροί άνεμοι που εξακολουθούν να πνέουν στην περιοχή.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
