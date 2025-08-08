Στον Ανακριτή ο πρώην αστυνομικός – TikToker, δεσμεύτηκαν οι λογαριασμοί του

Σήμερα αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον των Αρχών ο 34χρονος πρώην αστυνομικός και ΤikToker για τις κατηγορίες που τον βαραίνουν, μετά την ποσότητα ναρκωτικών που βρέθηκε στο σπίτι του.

Υπενθυμίζεται πως τα τελευταία 24ωρα μπήκε και στο στόχαστρο της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, με αποτέλεσμα να δεσμευτεί η κινητή και ακίνητη περιουσία του, με βάση τις διατάξεις του νόμου περί «ξεπλύματος» χρήματος.

Η σύλληψη του πρώην Αστυνομικού έγινε καθώς εμπλέκεται σε υπόθεση διακίνησης κοκαΐνης, σύμφωνα με τα στοιχεία που προέκυψαν από έρευνα της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων των Σωμάτων Ασφαλείας.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του περιλαμβάνει τα αδικήματα της διακεκριμένης διακίνησης ναρκωτικών, παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων, καθώς και άλλες συναφείς παραβάσεις.

Ωστόσο, όπως προέκυψαν από έρευνες ο πρώην αστυνομικός φέρεται να αποκόμισε μεγάλα χρηματικά ποσά με αποτέλεσμα να ανοίξει νέος κύκλος έρευνας για ξέπλυμα μαύρου χρήματος.

Οι «αδιάφθοροι» έχουν ήδη μία «εικόνα» για την οικονομική του κατάσταση, ωστόσο, όπως λένε αρμόδιες πηγές, πρέπει να υπάρξει ενδελεχής έρευνα για να εξαχθούν συμπεράσματα.

Εκτός όμως από τον TikToker συνελήφθη και ο φίλος του που φιλοξενούνταν προσωρινά στο σπίτι του στο Παλαιό Φάληρο. Πληροφορίες αναφέρουν ότι πρόκειται για νεαρό που δηλώνει άνεργος και δεν έχει απασχολήσει στο παρελθόν τις Αρχές.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο συγκεκριμένος νεαρός στη θέα των αστυνομικών έτρεξε στην τουαλέτα και προσπάθησε να ξεφορτωθεί ναρκωτικές ουσίες.

Κατά τις έρευνες που έγιναν στο συγκεκριμένο σπίτι και στο αυτοκίνητο του πρώην αστυνομικού βρέθηκαν και κατασχέθηκαν μία ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας, μία συσκευή ηλεκτρικής εκκένωσης, ένας γεμιστήρας πιστολιού, 39 σφαίρες, 55 αναβολικά χάπια, δύο αυτοσχέδια τσιγάρα με φυτικά αποσπάσματα (πιθανώς κάνναβης), ένα υπηρεσιακό δελτίο ταυτότητας αστυνομικού για το οποίο είχε δηλωθεί ψευδώς η απώλεια, 1550 ευρώ, δύο κινητά τηλέφωνα και 153 γραμμάρια λευκής σκόνης (πιθανώς κοκαΐνης).

Σύμφωνα με την Αστυνομία, η έρευνα του Εσωτερικών Υποθέσεων ξεκίνησε από το Νοέμβριο του 2024 μετά από καταγγελίες που ανέφεραν ότι ο τότε εν ενεργεία αστυνομικός εμπλεκόταν σε παράνομες δραστηριότητες. Οι καταγγελίες υποβλήθηκαν στον εποπτεύοντα Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών, που διέταξε προκαταρκτική εξέταση. Από την έρευνα που ακολούθησε προέκυψε -σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ.- ότι εμπλεκόταν σε παράνομες δραστηριότητες κατοχής, χρήσης και διακίνησης ναρκωτικών και μεγάλων χρηματικών ποσών. Επίσης, διαπιστώθηκε ότι για να μην εντοπιστεί ή καταγραφεί η δράση του λάμβανε μέτρα αντιπαρακολούθησης.

Η σύλληψή του έγινε όταν προσήλθε προχθές το πρωί στις εγκαταστάσεις της ΕΛ.ΑΣ. για να παραλάβει ένα έγγραφο που αφορούσε στην πρόσφατη παραίτησή του από το Σώμα. Πρόκειται για ένα έγγραφο που βεβαιώνει ότι έχουν υποβληθεί για όλα τα έτη υπηρέτησης στο Σώμα δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης.

Οι αστυνομικοί τον ενημέρωσαν ότι γίνεται έρευνα σε βάρος του και ότι παρουσία Εισαγγελέα θα διενεργηθεί έρευνα στο σπίτι του στο Παλαιό Φάληρο.

Όταν οι αστυνομικοί έφτασαν στο διαμέρισμα άνοιξε την πόρτα ένας φίλος του, ο οποίος στη θέα των αστυνομικών έτρεξε στην τουαλέτα και κλείδωσε. Στη συνέχεια, άρχισε να πατάει το καζανάκι. Εκτιμάται ότι με τον τρόπο αυτό ξεφορτώθηκε ναρκωτικά. Εκτός αυτού πέταξε από το παράθυρο της τουαλέτας μία συσκευασία με 153 γραμμάρια κοκαΐνης, που εντοπίστηκε στη συνέχεια από την ΕΛ.ΑΣ.

Στο σπίτι βρέθηκαν σφαίρες, όχι όμως όπλο. Πλέον στο μικροσκόπιο μπαίνει το κινητό τηλέφωνο του πρώην αστυνομικού, το οποίο έχει ήδη μεταφερθεί και εξετάζεται στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών.

Διαβάστε επίσης:

Ζεφύρι: Σοβαρό τροχαίο ατύχημα με εγκατάλειψη μοτοσικλετιστή

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα Παρασκευή 8 Αυγούστου

Η τραγωδία του Αντώνη Σαμαρά: Ποια ήταν η κόρη του Λένα και πώς «έφυγε» ξαφνικά σε ηλικία 34 ετών