Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα Παρασκευή 8 Αυγούστου

Παρασκευή 8 Αυγούστου σήμερα και σύμφωνα με το εορτολόγιο είναι του Αγίου Μύρωνος επισκόπου Κρήτης και του Νεομάρτυρος Τριαντάφυλλου από Ζαγοράς.
Αυτό σημαίνει ότι γιορτάζουν όσοι έχουν τα ονόματα:
Παράλληλα είναι η Παγκόσμια Ημέρα Οργασμού.
☀ Ανατολή ήλιου: 06:34 – Δύση ήλιου: 20:27
🌕 Σελήνη 13.8 ημερών
