Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα Παρασκευή 8 Αυγούστου

Παρασκευή 8 Αυγούστου σήμερα και σύμφωνα με το εορτολόγιο είναι του Αγίου Μύρωνος επισκόπου Κρήτης και του Νεομάρτυρος Τριαντάφυλλου από Ζαγοράς.

Αυτό σημαίνει ότι γιορτάζουν όσοι έχουν τα ονόματα:

Μύρων, Μύρωνας, Μύρα, Μίρκα *

Τριαντάφυλλος, Τριανταφύλλης, Φύλλης, Φύλλιος, Τριανταφυλλένιος, Τριανταφυλλιά, Φύλλη, Φύλλια, Φυλλιώ, Φυλλίτσα, Τριανταφυλλένια, Ρόζα

Παράλληλα είναι η Παγκόσμια Ημέρα Οργασμού.

☀ Ανατολή ήλιου: 06:34 – Δύση ήλιου: 20:27

🌕 Σελήνη 13.8 ημερών

