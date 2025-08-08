Νέα Στύρα: Απολογείται σήμερα ο καπετάνιος – Ομαδικές αγωγές και μηνύσεις από τους επιβάτες

Απολογείται σήμερα ο καπετάνιος του φέρι μποτ της γραμμής Αγία Μαρίνα – Νέα Στύρα, το οποίο προσάραξε σε ύφαλο, προκαλώντας ταλαιπωρία σε δεκάδες επιβάτες.

Ο καπετάνιος, που παραμένει υπό κράτηση, ισχυρίστηκε ότι δεν μπόρεσε να αποφύγει την ξέρα.

Ωστόσο, αν και στους ισχυρισμούς του δήλωσε ότι υπήρχε βλάβη στα πηδάλια, ο νηογνώμονας ανέφερε ότι δεν προκύπτει κάτι τέτοιο.

Χθες το απόγευμα το πλοίο ρυμουλκήθηκε σε ασφαλές σημείο στα Νέα Στύρα.

Η διαδικασία αποκόλλησης και μεταφοράς του πλοίου διήρκησε μόλις λίγες ώρες και μεταφέρθηκε με ασφάλεια σε ειδικό σημείο στο νέο λιμάνι της περιοχής όπου θα παραμείνει φυλασσόμενο, καθώς τις επόμενες ημέρες θα εξεταστεί από ειδικούς πραγματογνώμονες προκειμένου να διαπιστωθούν τα αίτια που οδήγησαν στην προσάραξη του.

Το πλοίο έφτασε στο λιμάνι των Νέων Στύρων, με τη συνδρομή ενός πλωτού λιμενικού σκάφους, δύο ρυμουλκών και ενός αντιρρυπαντικού σκάφους του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής.

Νωρίτερα, νηογνώμονας έλεγξε το πλοίο και δεν βρήκε βλάβη στα πηδάλια, όπως είχε υποστηρίξει ο καπετάνιος. Εν τω μεταξύ, μηνύσεις, για το ατύχημα και την κατάσταση που επικράτησε, ετοιμάζονται να καταθέσουν οι επιβάτες του πλοίου.

Η δικηγόρος μέρους των επιβατών, επιβάτιδα και η ίδια κατά το δρομολόγιο του συμβάντος, Αθηνά Αποστολοπούλου, μίλησε στο ERTNews:

«Κατ’ αρχήν θα λάβουμε γνώση των ανακριτικών πράξεων και από εκεί και πέρα θα δηλώσουμε παράσταση πολιτικής αγωγής και θα ασκήσουμε και τις αγωγές για την αποζημίωση των επιβατών.

Στο αστικό σκέλος, θα ζητείται η αποζημίωση των επιβατών για τις υλικές ζημιές που μπορεί να έχουν υποστεί, για τα διαφυγόντα κέρδη και επίσης φυσικά για την ηθική βλάβη. Το ποινικό σκέλος θα είναι προς υποστήριξη της κατηγορίας προκειμένου να αποδοθούν οι ποινικές ευθύνες».

Νωρίτερα την Πέμπτη η πλοιοκτήτρια εταιρεία, κατέθεσε στις λιμενικές αρχές το επιχειρησιακό πλάνο για την αποκόλληση του πλοίου, ενώ οι επιβάτες αγωνιούν τι θα γίνει με τις περιουσίες τους.

Όπως ανέφερε επιβάτης του πλοίου: «Από την Τρίτη το βράδυ όταν βγήκαμε στο λιμάνι υπήρχε ένας λιμενικός με στολή και πήρε όλα τα ονόματα των επιβατών κανένας δεν έχει επικοινωνήσει μαζί μας. Το αυτοκίνητό μου είναι στο καράβι από την Τρίτη το βράδυ είναι φορτωμένο με βαλίτσες».

Επισήμως δόθηκε από το υπουργείο Ναυτιλίας, το πράσινο φως για την έναρξη των εργασιών της αποκόλλησης και της ναυαγέρεσης του συγκεκριμένου πλοίου και μετά από αρκετές υπηρεσίες που χρειάστηκε να επεξεργαστούν το σχέδιο που κατατέθηκε και συγκεκριμένα από τη Διεύθυνση Προστασίας Θαλασσίου Περιβάλλοντος, τη Διεύθυνση Λιμενικής Αστυνομίας, τη Διεύθυνση Ασφάλειας Ναυσιπλοΐας και τον Κλάδο Ελέγχου Πλοίων, δόθηκε το πράσινο φως.



Σε όσα πράγματα κατέθεσε ή φέρεται να κατέθεσε καλύτερα ο καπετάνιος, οι νηογνώμονες που έκαναν την αυτοψία, αναφέρουν ότι επί της ουσίας καταρρίπτονται οι ισχυρισμοί του καπετάνιου από αυτά που ανέφερε ο νηογνώμονας, ότι δηλαδή δεν υπήρξε, δεν διαπίστωσε κάποια βλάβη στα πηδάλια.

Ο καπετάνιος όμως από την πρώτη στιγμή, φέρεται πως ισχυρίστηκε πως δεν λειτούργησαν τα πηδάλια και γι’ αυτό το λόγο δεν είδε και την ξέρα όταν ξαφνικά προσπάθησε να χρησιμοποιήσει για να σταματήσει το πλοίο να γυρίσει ανάποδα τις μηχανές, δεν μπόρεσαν να ανταποκριθούν τα πηδάλια.

Αυτό λοιπόν φαίνεται ότι δεν ισχύει, τουλάχιστον οι δύο απόψεις, ο ισχυρισμός του καπετάνιου και η εξέταση που έκανε αυτοψία του νηογνώμονα δείχνει ότι αυτά τα δύο δεν συνάδουν.

