Στο λιμάνι των Νέων Στύρων το πλοίο που προσάραξε σε ξέρα: Ετοιμάζονται ομαδικές αγωγές από τους επιβάτες

Στο λιμάνι των Νέων Στύρων ρυμουλκήθηκε το βράδυ της Πέμπτης το πλοίο «Παναγία Παραβουνιώτισσα» που προσάραξε την Τρίτη σε ξέρα της περιοχής. Tο φεριμποτ ρυμουλκήθηκε χωρίς να υπάρξουν προβλήματα, ενώ βοήθησαν και οι καιρικές συνθήκες.

Το πλοίο ρυμουλκήθηκε στο αλιευτικό καταφύγιο των Νέων Στύρων, ένα σημείο δίπλα στο λιμάνι, ούτως ώστε να ξεφορτώσει τα οχήματα των επιβατών και στη συνέχεια θα μεταφερθεί για την επισκευή του στον Πειραιά.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν 1 πλοίο, 2 ρυμουλκά και ένα αντιρρυπαντικό σκάφος του λιμενικού. Η ταχύτητα του ανέμου ήταν περίπου 5 Μποφόρ.

Ποια είναι η διαδικασία αποκόλλησης

Η επιχείρηση αποκόλλησης ενός πλοίου από ξέρα είναι μια σύνθετη διαδικασία που διέπεται από συγκεκριμένες νομικές απαιτήσεις και τεχνικές προδιαγραφές. Η κύρια ευθύνη για την επιχείρηση ανήκει στην πλοιοκτήτρια εταιρεία, η οποία πρέπει να αναλάβει τις απαραίτητες ενέργειες σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές.

Διαδικασία και Υποχρεώσεις

Ενημέρωση των αρχών: Το πρώτο και πιο σημαντικό βήμα είναι η άμεση ενημέρωση των αρμόδιων λιμενικών αρχών για το συμβάν. Η παράλειψη της έγκαιρης και σωστής ενημέρωσης μπορεί να οδηγήσει σε νομικές κυρώσεις για τον πλοίαρχο και την εταιρεία.

Υποβολή Σχεδίου Αποκόλλησης: Η εταιρεία ναυαγιαίρεσης καταρτίζει ένα λεπτομερές σχέδιο αποκόλλησης και ναυαγιαίρεσης . Το σχέδιο αυτό πρέπει να υποβληθεί στις αρμόδιες λιμενικές αρχές για έγκριση. Το σχέδιο περιλαμβάνει: Την εκτίμηση των ζημιών του πλοίου, συνήθως με υποβρύχιες έρευνες από δύτες. Τις τεχνικές που θα χρησιμοποιηθούν για την αποκόλληση (π.χ. χρήση ρυμουλκών, ανύψωση πλώρης, μετατόπιση φορτίου). Μέτρα για την αντιμετώπιση πιθανής θαλάσσιας ρύπανσης και την προστασία του περιβάλλοντος. Τις εργασίες που πρέπει να γίνουν για την προσωρινή αποκατάσταση των ζημιών του πλοίου πριν την αποκόλληση (π.χ. στεγανοποίηση ρηγμάτων).

Συντονισμός με τις αρχές: Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, υπάρχει στενός συντονισμός μεταξύ της εταιρείας ναυαγιαίρεσης, των ρυμουλκών, των σκαφών του Λιμενικού Σώματος και άλλων αρχών που τυχόν βρίσκονται στο σημείο.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, υπάρχει στενός συντονισμός μεταξύ της εταιρείας ναυαγιαίρεσης, των ρυμουλκών, των σκαφών του Λιμενικού Σώματος και άλλων αρχών που τυχόν βρίσκονται στο σημείο. Διερεύνηση του ατυχήματος: Παράλληλα με την επιχείρηση αποκόλλησης, ξεκινά η προανάκριση για τα αίτια του ναυτικού ατυχήματος. Ο πλοίαρχος μπορεί να τεθεί υπό κράτηση και να οδηγηθεί στον εισαγγελέα, κατηγορούμενος για αδικήματα όπως πρόκληση ναυαγίου από αμέλεια ή παραβίαση της ασφάλειας της ναυσιπλοΐας.

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η επιχείρηση αποκόλλησης δεν ξεκινά αν δεν έχει εγκριθεί το σχέδιο από τις λιμενικές αρχές, καθώς προέχει η ασφάλεια του προσωπικού, η προστασία του περιβάλλοντος και η αποφυγή περαιτέρω ζημιών στο πλοίο.

Καταρρίπτει τους ισχυρισμούς του καπετάνιου ο νηογνώμονας – «Δεν υπάρχει βλάβη στο πηδάλιο»

Ανατρέπονται οι ισχυρισμοί του καπετάνιου του πλοίου «Παναγία Παραβουνιώτισσα» που έπεσε σε ξέρα κοντά στα Νέα Στύρα ότι ήταν χαλασμένα τα πηδάλια του πλοίου από τον νηογνώμονα που επιθεώρησε το φέρι μποτ.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, οι δύτες εντόπισαν ρωγμές στο πλοίο σε μήκος περίπου 15-20 μέτρων, ωστόσο, ο νηογνώμονας ανέφερε ότι δεν προκύπτει βλάβη στα πηδάλια, γεγονός που έρχεται να ανατρέψει την εκδοχή του πλοιάρχου, ο οποίος πέρα από τη βλάβη που επικαλέστηκε, ανέφερε ότι παράλληλα δεν είδε την ξέρα.

Ο καπετάνιος του φερι μποτ παραμένει υπό κράτηση στο Λιμεναρχείο Χαλκίδας για πρόκληση ναυαγίου από αμέλεια και την Παρασκευή θα προσαχθεί εκ νέου.

Εύλογα ερωτήματα προκύπτουν και από την κατάθεσή του ότι δεν είδε την ξέρα, καθώς θα έπρεπε να έχει εντοπίσει τον κίνδυνο, παρατηρώντας τα όργανα του πλοίου.

Από την πλευρά του υψηλόβαθμο στέλεχος της πλοιοκτήτριας εταιρείας, σύμφωνα με τον ΣΚΑΪ, αποκάλυψε: «Πρόκειται για καπετάνιο 62 ετών, που εκτελούσε 8 χρόνια το συγκεκριμένο δρομολόγιο και τα δύο τελευταία στο συγκεκριμένο καράβι».

Μετά το συμβάν ο καπετάνιος ήρθε σε επικοινωνία με τους ιδιοκτήτες της εταιρείας και ζητούσε συγγνώμη, χωρίς να μπορεί να εξηγήσει επαρκώς τα αίτια της προσάραξης, αποδίδοντάς την σε αφηρημάδα και έλλειψη προσοχής».

Ετοιμάζονται για ομαδικές αγωγές οι επιβάτες

Οι επιβάτες που σύμφωνα με τις μαρτυρίες τους, αλλά και βίντεο που πιστοποιούν τις καταγγελίες τους, ουσιαστικά έπραξαν αυτοβούλως για τη σωτηρία τους από ένα πιθανό ναυάγιο, καθώς το πλήρωμα του φέρι μποτ όχι μόνο δεν τους κατηύθυνε, αλλά δεν μοίρασε ούτε τα σωσίβια, ετοιμάζονται να καταθέσουν μηνύσεις και ομαδικές αγωγές.

Η δικηγόρος μέρους των επιβατών, επιβάτιδα και η ίδια κατά το δρομολόγιο του συμβάντος, Αθηνά Αποστολοπούλου, δήλωσε στην ΕΡΤ: «Κατ’ αρχήν θα λάβουμε γνώση των ανακριτικών πράξεων και από εκεί και πέρα θα δηλώσουμε παράσταση πολιτικής αγωγής και θα ασκήσουμε και τις αγωγές για την αποζημίωση των επιβατών.

Στο αστικό σκέλος, θα ζητείται η αποζημίωση των επιβατών για τις υλικές ζημιές που μπορεί να έχουν υποστεί, για τα διαφυγόντα κέρδη και επίσης φυσικά για την ηθική βλάβη. Το ποινικό σκέλος θα είναι προς υποστήριξη της κατηγορίας προκειμένου να αποδοθούν οι ποινικές ευθύνες».

Η ανακοίνωση της πλοιοκτήτριας εταιρείας

«Αναφορικά με το συμβάν προσάραξης του ΦΕΡΥ ΜΠΩΤ ΠΑΝΑΓΙΑ ΠΑΡΑΒΟΥΝΙΟΤΙΣΣΑ που έλαβε χώρα στις 5 Αυγούστου 2025 σας ενημερώνουμε περαιτέρω σήμερα 7-8-2025 και ώρα 17:50 ως ακολούθως:

Η πλοιοκτήτρια εταιρεία και η εταιρεία που έχει αναλάβει την αποκόλληση του πλοίου έχει καταθέσει σχετικό σχέδιο ενεργειών και αναμένεται η έγκρισή του από τις λιμενικές αρχές. Το σχέδιο αυτό προκρίνει τη στεγανοποίηση του πλοίου, την αποκόλληση και τη μεταφορά του, ρυμουλκούμενο στα Νέα Στύρα προκειμένου να εκφορτωθούν τα οχήματα των επιβαινόντων. Κατόπιν το πλοίο θα ρυμουλκηθεί σε ναυπηγείο προκειμένου να ολοκληρωθεί η επισκευή του.

Οι επιβαίνοντες μπορούν να επικοινωνούν με το γραφείο «Χιωτέλης και Συνεργάτες», Σαχτούρη 5, Πειραιάς Αττικής, στο τηλέφωνο 2104294928 και στις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 1) [email protected] 2)[email protected], 3)[email protected], 4) [email protected], προκειμένου να καταχωρήσουν τις νόμιμες καταγγελίες και απαιτήσεις τους.

Τα αίτια του ατυχήματος διερευνώνται και από τις δικαστικές αρχές καθώς και από τους επιθεωρητές της πλοιοκτήτριας, του νοηγνώμονα και των ασφαλιστών του πλοίου. Περαιτέρω ενημερώσεις θα ακολουθήσουν όταν υπάρχουν σαφή και ασφαλή πορίσματα.

Τέλος η πλοιοκτήτρια εταιρεία επιφυλάσσεται των δικαιωμάτων της αναφορικά με όποια δυσμενή/δυσφημιστικά σχόλια, αβάσιμες καταγγελίες και άλλες ενέργειες που έλαβαν χώρα τις τελευταίες ημέρες. Όλα θα απαντηθούν εν ευθέτω χρόνο και αφού η ταλαιπωρία των επιβατών λάβει τέλος.

Ο νομικός σύμβουλος για την εταιρεία,

Παναγιώτης Χιωτέλης».

