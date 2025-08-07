Φωτιά στον Άγιο Θωμά Ηρακλείου σε δύσβατο σημείο – Μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής

Φωτιά ξέσπασε λίγο μετά τις 8 το βράδυ της Πέμπτης (7/8) σε αγροτική και χορτολιβαδική έκταση σε δύσβατο σημείο στον Άγιο Θωμά του Δήμου Γόρτυνας στο Ηράκλειο.

Η φωτιά, σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, δεν είναι μεγάλη και δεν κινδυνεύει το χωριό, αλλά επειδή είναι σε δύσβατο σημείο και στην περιοχή πνέουν άνεμοι, υπήρξε μεγάλη κινητοποίηση δυνάμεων πυρόσβεσης.

Επί τόπου έχουν σπεύσει 20 οχήματα, δεκάδες πυροσβέστες και 4 πεζοπόρα τμήματα.

