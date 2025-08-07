search
ΠΕΜΠΤΗ 07.08.2025 22:01
ΕΛΛΑΔΑ

07.08.2025 21:21

Σε αυξημένη επιφυλακή ο δήμος Αθηναίων, λόγω πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς – Κλείνει ο Λυκαβηττός από τα μεσάνυχτα

lykavittos

Σε αυξημένη ετοιμότητα τέθηκαν όλες οι υπηρεσίες του δήμου Αθηναίων, λόγω του πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς εξαιτίας των ισχυρών ανέμων.

Επίσης ο λόφος του Λυκαβηττού κλείνει για κάθε δραστηριότητα απόψε τα μεσάνυχτα – έως νεότερης ενημέρωσης – βάσει των προβλεπόμενων μέτρων σε καταστάσεις συναγερμού, οι οποίες ισχύουν αύριο στην Αττική (Παρασκευή 8 Αυγούστου, κατηγορία Κινδύνου 5).

Βάσει του σχεδίου Πολιτικής Προστασίας, έχουν συγκροτηθεί κλιμάκια επιφυλακής από εργαζόμενους των υπηρεσιών Καθαριότητας και Πρασίνου, ενώ σε ετοιμότητα είναι και οι υδροφόρες. Η Δημοτική Αστυνομία με συνεχείς περιπολίες και χρήση drones, ελέγχει τους λόφους και μεγάλους χώρους πρασίνου στο κέντρο της πόλης. Επίσης, το κέντρο επιχειρήσεων της υπηρεσίας θα λειτουργεί σε 24ωρη βάση για την ενημέρωση και τη συνδρομή της πυροσβεστικής, καθώς και άλλων υπηρεσιών και δήμων.

Τέλος, οι πολίτες καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, και σε κάθε ένδειξη κινδύνου να επικοινωνούν με τα τηλέφωνα 1595 (χρέωση ανάλογα με τον πάροχο) ή το 2105287800.

Νέα Στύρα: Καταρρίπτει τους ισχυρισμούς του καπετάνιου ο νηογνώμονας – «Δεν υπάρχει βλάβη στο πηδάλιο» – Τσουνάμι ομαδικών αγωγών

Σεισμός στην Εύβοια, κοντά στο Αλιβέρι

Αλλάζουν οι ράγες του μετρό Αθηνών μετά από 25 χρόνια

nea styra ploio limani 11- new
ΕΛΛΑΔΑ

Στο λιμάνι των Νέων Στύρων το πλοίο που προσάραξε σε ξέρα: Ετοιμάζονται ομαδικές αγωγές από τους επιβάτες

EKTELESH_VADI
ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Πυρηνικός επιστήμονας ο άνδρας που εκτελέστηκε για κατασκοπεία υπέρ του Ισραήλ – Έδωσε πληροφορίες στη Μοσάντ

spain_pirosvestiki
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στον Άγιο Θωμά Ηρακλείου σε δύσβατο σημείο – Μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής

tsipras 551- new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Επίσημος ομιλητής στο συνέδριο του Economist στη Θεσσαλονίκη ο Τσίπρας

Brigitte_Macron
LIFESTYLE

Μπριζίτ Μακρόν: Διακοπές χωρίς τον σύζυγό της Εμμανουέλ – Βιώνει πένθος και περνά κρίση στον… γάμο της

lytras_papadopoulou
ΕΛΛΑΔΑ

Του Απόστολου Λύτρα ήταν το σκάφος που προσάραξε σε ξέρα στην Σαντορίνη – Τραυματίστηκε ελαφρά η σύζυγός του

valavani-moro-new
LIFESTYLE

Ευρυδίκη Βαλαβάνη: Η συγκινητική ανάρτηση για τον νεογέννητο γιο της - «Και κάπως έτσι όλα απέκτησαν νέο νόημα» (Photo)

moni new
TRAVEL

Εκδρομή: Το νησάκι με ελάφια, παγώνια και σκίουρους, μία ώρα μακριά από την Αθήνα

papadaks-giorgos-new
MEDIA

Γιώργος Παπαδάκης: Γλέντησε στη Νάξο μέχρι το πρωί - Στην παρέα και ο Δημήτρης Οικονόμου (Video)

kathimerini new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Η Καθημερινή δίνει εξηγήσεις για τα δύο πρωτοσέλιδα και τα κάνει χειρότερα 

