Νέα Στύρα: Καταρρίπτει τους ισχυρισμούς του καπετάνιου ο νηογνώμονας  -«Δεν υπάρχει βλάβη στο πηδάλιο»

Ανατρέπονται οι ισχυρισμοί του καπετάνιου του πλοίου «Παναγία Παραβουνιώτισσα» που έπεσε σε ξέρα κοντά στα Νέα Στύρα ότι ήταν χαλασμένα τα πηδάλια του πλοίου από τον νηογνώμονα που επιθεώρησε το φέρι μποτ.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, οι δύτες εντόπισαν ρωγμές στο πλοίο σε μήκος περίπου 15-20 μέτρων, ωστόσο, ο νηογνώμονας ανέφερε ότι δεν προκύπτει βλάβη στα πηδάλια, γεγονός που έρχεται να ανατρέψει την εκδοχή του πλοιάρχου, ο οποίος πέρα από τη βλάβη που επικαλέστηκε, ανέφερε ότι παράλληλα δεν είδε την ξέρα.

Ο καπετάνιος του φερι μποτ παραμένει υπό κράτηση στο Λιμεναρχείο Χαλκίδας για πρόκληση ναυαγίου από αμέλεια και την Παρασκευή θα προσαχθεί εκ νέου.

Εύλογα ερωτήματα προκύπτουν και από την κατάθεσή του ότι δεν είδε την ξέρα, καθώς θα έπρεπε να έχει εντοπίσει τον κίνδυνο, παρατηρώντας τα όργανα του πλοίου.

Από την πλευρά του υψηλόβαθμο στέλεχος της πλοιοκτήτριας εταιρείας, σύμφωνα με τον ΣΚΑΪ, αποκάλυψε: «Πρόκειται για καπετάνιο 62 ετών, που εκτελούσε 8 χρόνια το συγκεκριμένο δρομολόγιο και τα δύο τελευταία στο συγκεκριμένο καράβι».

Μετά το συμβάν ο καπετάνιος ήρθε σε επικοινωνία με τους ιδιοκτήτες της εταιρείας και ζητούσε συγγνώμη, χωρίς να μπορεί να εξηγήσει επαρκώς τα αίτια της προσάραξης, αποδίδοντάς την σε αφηρημάδα και έλλειψη προσοχής».

Πότε θα ξεκινήσει η επιχείρηση αποκόλλησης

Εν τω μεταξύ ξεκινά η προσπάθεια αποκόλλησης του πλοίου «Παναγία Παραβουνιώτισσα», καθώς πριν από λίγο δόθηκαν όλες οι απαραίτητες εγκρίσεις. Σύμφωνα με πληροφορίες από το Λιμενικό Σώμα, ολοκληρώθηκε η γνωμοδότηση από όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου όσον αφορά το σχέδιο αποκολλησης. Μάλιστα, νωρίτερα εκδόθηκε και η σχετική απόφαση από τη λιμενική Αρχή, με αποτέλεσμα να τεθούν σε εφαρμογή οι εργασίες.

Μάλιστα, έχουν ήδη ξεκινήσει οι προπαρασκευαστικές ενέργειες στο εσωτερικό του πλοίου για την διακοπή της εισροής υδάτων στο κύτος του πλοίου. Υπενθυμίζεται πως σύμφωνα με την ενημέρωση του Λιμενικού από ειδικό δύτη, κατεγράφησαν διάσπαρτα «σκισίματα» στο κύτος του πλοίου, τα οποία στο σύνολό τους, είναι μεταξύ 10 και 15 μέτρων.

Το πλοίο προσάραξε στην ξέρα «Γλάρος» στα Στύρα. Είχε 105 επιβάτες και 9μελές πλήρωμα, ενώ στο πλοίο αυτή τη στιγμή υπάρχουν τα οχήματα και οι αποσκευές των ταξιδιωτών. Μόλις το πλοίο «Παναγία Παραβουνιώτισσα» μεταφερθεί σε ασφαλές σημείο, θα εξεταστεί από ειδικούς οι οποίοι αναζητούν τα αίτια που το πλοίο κατέληξε στην ξέρα.

Στο πλοίο, που πραγματοποιούσε το δρομολόγιο Αγία Μαρίνα- Νέα Στύρα, επέβαιναν 105 επιβάτες και 9μελές πλήρωμα. Όλοι τους, απομακρύνθηκαν, αλλά οι επιβάτες κατήγγειλαν ολιγωρία του πληρώματος από την προσπάθεια εγκατάλειψης του πλοίου, ενώ και το υπουργείο Ναυτιλίας ανέφερε ότι τόσο η εταιρεία όσο και ο καπετάνιος καθυστέρησαν να ενημερώσουν τον θάλαμο επιχειρήσεων για το ναυτικό ατύχημα.

