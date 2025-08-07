search
ΠΕΜΠΤΗ 07.08.2025 18:22
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

07.08.2025 17:33

Ασπροβάλτα: Έκρηξη φιάλης υγραερίου σε ενοικιαζόμενα δωμάτια – Πέντε τραυματίες

07.08.2025 17:33
asprovalta ekrixi 8876- new
Photo: Voria.gr

Τρόμος στην Ασπροβάλτα Θεσσαλονίκης από έκρηξη φιάλης υγραερίου που σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης (7/8) σε ενοικιαζόμενα δωμάτια, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν πέντε τουρίστες, ο ένας πιο σοβαρά.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του voria.gr, το ατύχημα σημειώθηκε κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες στις 15.30. Ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ έσπευσαν στο σημείο και μετέφεραν στο Κέντρο Υγείας Μαδύτου πέντε τραυματίες, μεταξύ των οποίων ένας 41χρονος με σοβαρά εγκαύματα. Οι υπόλοιποι τέσσερις έχουν τραύματα από θραύσματα γυαλιών.



Και οι πέντε τραυματίες είναι υπήκοοι Σερβίας. Οι Αρχές διερευνούν τα αίτια του ατυχήματος, ενώ συνελήφθη η ιδιοκτήτρια των ενοικιαζόμενων δωματίων, ηλικίας 86 ετών.

Διαβάστε επίσης:

Νέα Στύρα: Το απόγευμα η επιχείρηση αποκόλλησης του πλοίου που προσάραξε σε ξέρα – Καταρρίπτει τους ισχυρισμούς του πλοιάρχου ο νηογνώμονας

Τραγωδία στη Γλυφάδα: Νεκρή ανασύρθηκε η 74χρονη που αγνοούνταν

Αττική: Σε ποιες παραλίες απαγορεύεται το κολύμπι

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
HELLENIC_ENERGY2
BUSINESS

HELLENiQ ENERGY: Στα 221 εκατ. ευρώ τα συγκρίσιμα EBITDA το β΄ τρίμηνο

spanoulis 6654- new
LIFESTYLE

Γενέθλια για τον Βασίλη Σπανούλη – Πώς του ευχήθηκε η Ολυμπία Χοψονίδου και τα έξι παιδιά τους

netanyahu_2612_1460-820_NEW
ΚΟΣΜΟΣ

Νετανιάχου πριν το υπουργικό συμβούλιο: Το Ισραήλ σκοπεύει να αναλάβει τον έλεγχο ολόκληρης της Γάζας, δεν θα την κυβερνήσουμε

seismos-3
ΕΛΛΑΔΑ

Σεισμός στην Εύβοια, κοντά στο Αλιβέρι

xaris doukas 55- new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Χάρης Δούκας: «Η ανομία στους δρόμους της Αθήνας τελειώνει»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
lytras_papadopoulou
ΕΛΛΑΔΑ

Του Απόστολου Λύτρα ήταν το σκάφος που προσάραξε σε ξέρα στην Σαντορίνη – Τραυματίστηκε ελαφρά η σύζυγός του

valavani-moro-new
LIFESTYLE

Ευρυδίκη Βαλαβάνη: Η συγκινητική ανάρτηση για τον νεογέννητο γιο της - «Και κάπως έτσι όλα απέκτησαν νέο νόημα» (Photo)

moni new
TRAVEL

Εκδρομή: Το νησάκι με ελάφια, παγώνια και σκίουρους, μία ώρα μακριά από την Αθήνα

papadaks-giorgos-new
MEDIA

Γιώργος Παπαδάκης: Γλέντησε στη Νάξο μέχρι το πρωί - Στην παρέα και ο Δημήτρης Οικονόμου (Video)

kathimerini new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Η Καθημερινή δίνει εξηγήσεις για τα δύο πρωτοσέλιδα και τα κάνει χειρότερα 

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 07.08.2025 18:22
HELLENIC_ENERGY2
BUSINESS

HELLENiQ ENERGY: Στα 221 εκατ. ευρώ τα συγκρίσιμα EBITDA το β΄ τρίμηνο

spanoulis 6654- new
LIFESTYLE

Γενέθλια για τον Βασίλη Σπανούλη – Πώς του ευχήθηκε η Ολυμπία Χοψονίδου και τα έξι παιδιά τους

netanyahu_2612_1460-820_NEW
ΚΟΣΜΟΣ

Νετανιάχου πριν το υπουργικό συμβούλιο: Το Ισραήλ σκοπεύει να αναλάβει τον έλεγχο ολόκληρης της Γάζας, δεν θα την κυβερνήσουμε

1 / 3