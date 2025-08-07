Ασπροβάλτα: Έκρηξη φιάλης υγραερίου σε ενοικιαζόμενα δωμάτια – Πέντε τραυματίες

Τρόμος στην Ασπροβάλτα Θεσσαλονίκης από έκρηξη φιάλης υγραερίου που σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης (7/8) σε ενοικιαζόμενα δωμάτια, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν πέντε τουρίστες, ο ένας πιο σοβαρά.



Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του voria.gr, το ατύχημα σημειώθηκε κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες στις 15.30. Ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ έσπευσαν στο σημείο και μετέφεραν στο Κέντρο Υγείας Μαδύτου πέντε τραυματίες, μεταξύ των οποίων ένας 41χρονος με σοβαρά εγκαύματα. Οι υπόλοιποι τέσσερις έχουν τραύματα από θραύσματα γυαλιών.





Και οι πέντε τραυματίες είναι υπήκοοι Σερβίας. Οι Αρχές διερευνούν τα αίτια του ατυχήματος, ενώ συνελήφθη η ιδιοκτήτρια των ενοικιαζόμενων δωματίων, ηλικίας 86 ετών.

Διαβάστε επίσης:

Νέα Στύρα: Το απόγευμα η επιχείρηση αποκόλλησης του πλοίου που προσάραξε σε ξέρα – Καταρρίπτει τους ισχυρισμούς του πλοιάρχου ο νηογνώμονας

Τραγωδία στη Γλυφάδα: Νεκρή ανασύρθηκε η 74χρονη που αγνοούνταν

Αττική: Σε ποιες παραλίες απαγορεύεται το κολύμπι