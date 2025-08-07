search
ΠΕΜΠΤΗ 07.08.2025 18:21
07.08.2025 16:43

Νέα Στύρα: Το απόγευμα η επιχείρηση αποκόλλησης του πλοίου που προσάραξε σε ξέρα – Καταρρίπτει τους ισχυρισμούς του πλοιάρχου ο νηογνώμονας

Νωρίς το απόγευμα θα ξεκινήσει, εκτός απροόπτου, η προσπάθεια αποκόλλησης του πλοίου «Παναγία Παραβουνιώτισσα», το οποίο προσάραξε σε ξέρα στα Ν. Στύρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το Λιμενικό Σώμα, νωρίτερα παραδόθηκε στις αρμόδιες υπηρεσίες το σχέδιο ανέλκυσης. 

Θα πραγματοποιηθεί ο προβλεπόμενος έλεγχος από τις αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου και εάν δεν προκύψει κάποια αντένδειξη, θα τεθεί σε εφαρμογή η διαδικασία αποκόλλησης. Μάλιστα, έχουν ήδη ξεκινήσει οι προπαρασκευαστικές ενέργειες στο εσωτερικό του πλοίου για την διακοπή της εισροής υδάτων στο κύτος του πλοίου.

Υπενθυμίζεται πως σύμφωνα με την ενημέρωση του Λιμενικού από ειδικό δύτη, κατεγράφησαν διάσπαρτα «σκισίματα» στο κύτος του πλοίου, τα οποία στο σύνολό τους, είναι μεταξύ 10 και 15 μέτρων.

Στο πλοίο, που πραγματοποιούσε το δρομολόγιο Αγία Μαρίνα-Στύρα, επέβαιναν 105 επιβάτες και 9μελές πλήρωμα. Όλοι τους, απομακρύνθηκαν και είναι ασφαλείς.

Ο καπετάνιος του πλοίου συνελήφθη και οδηγήθηκε ενώπιον του εισαγγελέα Χαλκίδας, αποδίδοντας την προσάραξη σε μηχανικό πρόβλημα, κάτι που θα εξεταστεί από τους ειδικούς πραγματογνώμονες που θα οριστούν. Ωστόσο, σύμφωνα με την ΕΡΤ, νέα στοιχεία έρχονται στο φως με τον νηογνώμονα να δηλώνει πως δεν υπήρχε βλάβη στα πηδάλια.

Ο καπετάνιος την Τετάρτη βρέθηκε ενώπιον του ανακριτή, ο οποίος ισχυρίστηκε στην απολογία του ότι δεν λειτούργησαν τα πηδάλια του και ότι δεν είδε την ξέρα.

