Κολώνα ηλεκτροδότησης στην Αλεξάνδρας έτοιμη να πέσει – Διεκόπη η κυκλοφορία στη δεξιά λωρίδα της λεωφόρου

Λόγω σοβαρής πιθανότητας πτώσης κολώνας ηλεκτροδότησης, διακόπηκε την Πέμπτη το μεσημέρι η κυκλοφορία στη δεξιά λωρίδα των οχημάτων στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, στο ρεύμα προς τη Λεωφόρο Κηφησίας, στο ύψος της οδού Δημητσάνας.

Υπενθυμίζεται ότι λόγω των ισχυρών ανέμων σημειώθηκε πτώση δέντρου στον κεντρικότερο δρόμο της Αθήνας, την Ερμού.

Συγκεκριμένα, ένα μεγάλο δέντρο που βρίσκεται στη συμβολή της Ερμού με την Ευαγγελιστρίας έσπασε και έπεσε στο έδαφος.

Το δέντρο «προσγειώθηκε» δίπλα σε κουλουρά που βρίσκεται στο σημείο, ενώ από τον δρόμο εκείνη την ώρα περνούσε και μια τουρίστρια που τρόμαξε και απομακρύνθηκε ταχέως.

Ευτυχώς δεν υπήρξε κάποιος τραυματισμός.

Στο σημείο έφτασε δύναμη της Πυροσβεστικής και της ΕΛΑΣ, ενώ το δέντρο θα απομακρυνθεί με μέριμνα του Δήμου Αθηναίων.

Διαβάστε επίσης:

Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στον Πρόδρομο Βοιωτίας – Διάσπαρτες εστίες

Ζημιές σε καλλιέργειες από την πρόσφατη κακοκαιρία – Το χαλάζι «χτύπησε» Πιερία και Χαλκιδική, προβλήματα και στη Δ. Μακεδονία

Πιερία: Τραγωδία στους Νέους Πόρους, νεκρός 44χρονος λουόμενος