ΕΛΛΑΔΑ

07.08.2025 15:43

Κολώνα ηλεκτροδότησης στην Αλεξάνδρας έτοιμη να πέσει – Διεκόπη η κυκλοφορία στη δεξιά λωρίδα της λεωφόρου

07.08.2025 15:43
alexandras

Λόγω σοβαρής πιθανότητας πτώσης κολώνας ηλεκτροδότησης, διακόπηκε την Πέμπτη το μεσημέρι η κυκλοφορία στη δεξιά λωρίδα των οχημάτων στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, στο ρεύμα προς τη Λεωφόρο Κηφησίας, στο ύψος της οδού Δημητσάνας.

Υπενθυμίζεται ότι λόγω των ισχυρών ανέμων σημειώθηκε πτώση δέντρου στον κεντρικότερο δρόμο της Αθήνας, την Ερμού.

Συγκεκριμένα, ένα μεγάλο δέντρο που βρίσκεται στη συμβολή της Ερμού με την Ευαγγελιστρίας έσπασε και έπεσε στο έδαφος.

Το δέντρο «προσγειώθηκε» δίπλα σε κουλουρά που βρίσκεται στο σημείο, ενώ από τον δρόμο εκείνη την ώρα περνούσε και μια τουρίστρια που τρόμαξε και απομακρύνθηκε ταχέως.

Ευτυχώς δεν υπήρξε κάποιος τραυματισμός.

Στο σημείο έφτασε δύναμη της Πυροσβεστικής και της ΕΛΑΣ, ενώ το δέντρο θα απομακρυνθεί με μέριμνα του Δήμου Αθηναίων.

Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στον Πρόδρομο Βοιωτίας – Διάσπαρτες εστίες

Ζημιές σε καλλιέργειες από την πρόσφατη κακοκαιρία – Το χαλάζι «χτύπησε» Πιερία και Χαλκιδική, προβλήματα και στη Δ. Μακεδονία

Πιερία: Τραγωδία στους Νέους Πόρους, νεκρός 44χρονος λουόμενος

Fugro Gauss
ΚΟΣΜΟΣ

Νέα τουρκική πρόκληση: Απέτρεψε έρευνες του Fugro Gauss και ακύρωσε NAVTEX της Κυπριακής Δημοκρατίας

paralia 88- new
ΥΓΕΙΑ

Αττική: Σε ποιες παραλίες απαγορεύεται το κολύμπι

ilektriko-aftokinito
BUSINESS

Ο Όμιλος ΔΕΗ συμβάλλει στην κυβερνοασφάλεια των ευφυών ενεργειακών υποδομών

trump poutin 9978- new
ΚΟΣΜΟΣ

Βλαντιμίρ Πούτιν: «Ναι» σε συνάντηση με τον Τραμπ στα ΗΑΕ – Ραντεβού με Ζελένσκι υπό προϋποθέσεις

trump 6652- new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

BBC: Πλήγμα και για την παγκόσμια οικονομία οι δευτερογενείς δασμοί του Τραμπ στη Ρωσία

lytras_papadopoulou
ΕΛΛΑΔΑ

Του Απόστολου Λύτρα ήταν το σκάφος που προσάραξε σε ξέρα στην Σαντορίνη – Τραυματίστηκε ελαφρά η σύζυγός του

valavani-moro-new
LIFESTYLE

Ευρυδίκη Βαλαβάνη: Η συγκινητική ανάρτηση για τον νεογέννητο γιο της - «Και κάπως έτσι όλα απέκτησαν νέο νόημα» (Photo)

moni new
TRAVEL

Εκδρομή: Το νησάκι με ελάφια, παγώνια και σκίουρους, μία ώρα μακριά από την Αθήνα

papadaks-giorgos-new
MEDIA

Γιώργος Παπαδάκης: Γλέντησε στη Νάξο μέχρι το πρωί - Στην παρέα και ο Δημήτρης Οικονόμου (Video)

kathimerini new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Η Καθημερινή δίνει εξηγήσεις για τα δύο πρωτοσέλιδα και τα κάνει χειρότερα 

