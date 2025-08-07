Ζημιές σε καλλιέργειες από την πρόσφατη κακοκαιρία – Το χαλάζι «χτύπησε» Πιερία και Χαλκιδική, προβλήματα και στη Δ. Μακεδονία

Η κακοκαιρία της 4ης Αυγούστου αποτέλεσε ακόμη μία ένδειξη της αυξανόμενης κλιματικής αστάθειας, πλήττοντας περιοχές της Βόρειας Ελλάδας με ισχυρές βροχοπτώσεις, θυελλώδεις ανέμους και χαλαζόπτωση.

Παρότι, ωστόσο, το φαινόμενο προκάλεσε αναστάτωση και τοπικές καταστροφές, οι ζημιές στον πρωτογενή τομέα είναι συνολικά περιορισμένης έκτασης -αν και κατά τόπους καταγράφονται σημαντικές. Αυτό τουλάχιστον επισημαίνουν, μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, οι επικεφαλής των υποκαταστημάτων του ΕΛΓΑ σε Θεσσαλονίκη, Ημαθία – Πέλλα και Κοζάνη, οι οποίοι αναγνωρίζουν πως παρά τη συνολικά περιορισμένη έκταση των ζημιών, για τους παραγωγούς κάθε απώλεια μετρά.

Το χαλάζι «χτύπησε» Πιερία και Χαλκιδική

Η προϊσταμένη του υποκαταστήματος του ΕΛΓΑ στην Κοζάνη Ευαγγελία Λαχουρά αναφέρει ότι η κακοκαιρία της 4ης Αυγούστου «χτύπησε» δύο χωριά στην Πιερία (Αιγίνιο και Καταχάς), με την ισχυρή χαλαζόπτωση να προκαλεί ζημιές σε καλλιέργειες ακτινιδίων, βαμβακιού, ελιών και κηπευτικών. Αντίστοιχη εικόνα καταγράφεται και στη Χαλκιδική, με τις περιοχές Ν. Ποτίδαιας, Ν. Φώκαιας και Αγίου Μάμαντος να μετρούν πληγές κυρίως στις επιτραπέζιες ελιές.

Υπενθυμίζεται ότι το υποκατάστημα του ΕΛΓΑ στη Θεσσαλονίκη καλύπτει τους νομούς Θεσσαλονίκης, Πιερίας, Κιλκίς, Σερρών, Χαλκιδικής

Δυτική Μακεδονία: Πλήγμα την ώρα της συγκομιδής

Πιο εκτεταμένες, αλλά διαχειρίσιμες, καταγράφονται οι ζημιές στη Δυτική Μακεδονία, όπως λέει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο προϊστάμενος στο υποκατάστημα του ΕΛΓΑ στην Κοζάνη (σ.σ. καλύπτει τον ομώνυμο νομό και τις Περιφερειακές Ενότητες Καστοριάς, Γρεβενών και Φλώρινας) Γιώργος Βρόντζος.

Όπως τονίζει ο κ. Βρόντζος, στο Αντίγονο Αμυνταίου, όπου η καλλιεργούμενη έκταση διαμορφώνεται σε 5.000 στρέμματα, το χαλάζι σε μέγεθος φουντουκιού «χτύπησε» καλλιέργειες σε μία από τις πιο κρίσιμες περιόδους της χρονιάς. Κηπευτικά, ηλίανθοι, πεπόνια, καρπούζια και ροδάκινα βρέθηκαν στο «στόχαστρο» της κακοκαιρίας, με τους παραγωγούς να κάνουν λόγο για τεράστιες ποσότητες νερού και ισχυρούς ανέμους, που επιδείνωσαν τις ζημιές. Στα χωριά Κεφαλάρι και Τοιχίο, η 20λεπτη χαλαζόπτωση άφησε πίσω της σημαντικές απώλειες στην παραγωγή, αν και, όπως λέει ο προϊστάμενος του υποκαταστήματος του ΕΛΓΑ στην Κοζάνη, «ακόμη κανείς δεν μπορεί να μιλήσει με αριθμούς».

Προσθέτει, δε, ότι στην Καστοριά, πλήγμα υπέστησαν οι μηλοκαλλιέργειες, με τους παραγωγούς να ζητούν την άμεση παρέμβαση του ΕΛΓΑ ενόψει της συγκομιδής των πρώιμων μήλων μέσα στις επόμενες εβδομάδες.

Κανένα πρόβλημα σε Πέλλα και Ημαθία

«Μέχρι στιγμής δεν έχει καταγραφεί καμία ζημιά στις περιοχές ευθύνης μας», επισημαίνει, από την πλευρά της, η προϊσταμένη του υποκαταστήματος του ΕΛΓΑ στη Βέροια Μαρία Παππά, λέγοντας χαρακτηριστικά πως «μέχρι στιγμής δεν υπάρχει καμία αναφορά ζημιάς καλυπτόμενη από τον φορέα ως απόρροια της κακοκαιρίας της 4ης Αυγούστου».

Όπως αναφέρουν στο ΑΠΕ-ΜΠΕ οι επικεφαλής των υποκαταστημάτων του ΕΛΓΑ, οι διαδικασίες αποτίμησης έχουν ήδη ξεκινήσει, οι δηλώσεις ζημιών έχουν ανοίξει (διάρκεια 15 ημερών) και σύντομα θα ακολουθήσουν και οι εκτιμήσεις, οι οποίες βέβαια σε κάποια αγροτεμάχια γίνονται ταυτόχρονα με τις επισημάνσεις.

