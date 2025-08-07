search
ΠΕΜΠΤΗ 07.08.2025 13:57
07.08.2025 11:15

Χαλκιδική: Τον έπιασαν για απόπειρα ανθρωποκτονίας έναν χρόνο μετά

07.08.2025 11:15
Συνελήφθη, χθες το απόγευμα, στη Θεσσαλονίκη, 30χρονος, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης για αιματηρό επεισόδιο με πυροβολισμούς σε beach bar της Χαλκιδικής.

Συγκεκριμένα, το ένταλμα αφορά «απόπειρα ανθρωποκτονίας με πρόθεση, πράξη που έλαβε χώρα τον Αύγουστο του 2024 σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος στη Χαλκιδική».

Επιπλέον, σε βάρος του 30χρονου εκκρεμούσαν διωκτικά έγγραφα για τα αδικήματα της οδήγησης αυτοκινήτου χωρίς να κατέχει την κατά νόμο απαιτούμενη άδεια, της κλοπής και της αντίστασης, πράξεις που έλαβαν χώρα στη Θεσσαλονίκη το 2021 και το 2016, αντίστοιχα.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

