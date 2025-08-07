search
ΠΕΜΠΤΗ 07.08.2025
07.08.2025

Φρίκη στη Θεσσαλονίκη: Βίαζε ανήλικη και η μητέρα της την κρατούσε ακινητοποιημένη

07.08.2025 09:45
Φρίκη προκαλεί η υπόθεση που αποκαλύφθηκε στη Θεσσαλονίκη, με κατηγορούμενους έναν 37χρονο και την 24χρονη σύντροφό του.

Το ζευγάρι συνελήφθη για γενετήσιες πράξεις σε βάρος ανήλικης.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο διερεύνησης υπόθεσης ενδοοικογενειακής βίας από τον 37χρονο σε βάρος της 24χρονης, η γυναίκα «κατήγγειλε» τον σύντροφό της για γενετήσιες πράξεις σε βάρος της ανήλικης κόρης της.

Το κορίτσι επιβεβαίωσε τα λεγόμενα της μητέρας της, καταγγέλλοντας παράλληλα ότι η ίδια η μητέρα της κρατούσε όσο ο σύντροφός της την κακοποιούσε σεξουαλικά, καθώς και ότι τη χτύπησαν και οι δύο.

Όπως είπε επίσης το κορίτσι στις αρχές, ο 37χρονος χτυπούσε τη μητέρα της μπροστά της.

Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίσθηκε δικογραφία, κατά περίπτωση, για βιασμό και γενετήσιες πράξεις με ανηλίκους που δεν συμπλήρωσαν τα 12 έτη κατ’ εξακολούθηση, παράβαση Νομοθεσίας περί Ενδοοικογενειακής Βίας και άμεση συνέργεια σε βιασμό και γενετήσιες πράξεις με ανηλίκους που δεν συμπλήρωσαν τα 12 έτη κατ’ εξακολούθηση.

Σε βάρος τους εκδόθηκαν εντάλματα σύλληψης από το Ειδικό Ανακριτικό Τμήμα Πλημμελειοδικών Θεσσαλονίκης και συνελήφθησαν ο μεν 37χρονος από αστυνομικούς του Τμήματος Πρόληψης και Καταστολής της Εγκληματικότητας στον Συνοριακό Σταθμό Φύλαξης Προμαχώνα απ΄όπου επιχείρησε να διαφύγει από τη χώρα, η δε 24χρονη από την Υποδιεύθυνση Προστασίας Ανηλίκων.

Οι συλληφθέντες με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους θα οδηγηθούν στις αρμόδιες δικαστικές αρχές.

ΠΕΜΠΤΗ 07.08.2025 12:03
