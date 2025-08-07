Τραγωδία στην Ιεράπετρα: Αιφνίδιος θάνατος για 65χρονο Βρετανό – Τον βρήκε νεκρό μέσα στο σπίτι τους η σύζυγός του

Ανθρώπινη τραγωδία σημειώθηκε στην Ιεράπετρα Κρήτης, καθώς μια γυναίκα βρήκε νεκρό μέσα στο σπίτι τους τον 65χρονο σύζυγό της.

Ο άνδρας από τη Βρετανία, ο οποίος διέμενε μόνιμα στην Ιεράπετρα, άφησε την τελευταία του πνοή στο σπίτι του, το μεσημέρι της Τετάρτης (6/8).

Σύμφωνα με το cretalive, οι αρχές ενημερώθηκαν άμεσα ωστόσο, ήταν ήδη πολύ αργά για την παροχή της οποιασδήποτε συνδρομής στον 65χρονο.

Για το συμβάν ενημερώθηκε και η ΕΛΑΣ που χαρακτηρίζει τον θάνατο του Βρετανού αιφνίδιο.

Δεν είναι γνωστό αν ο 65χρονος αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας.

