Τραγωδία στην Ιεράπετρα: Αιφνίδιος θάνατος για 65χρονο Βρετανό – Τον βρήκε νεκρό μέσα στο σπίτι τους η σύζυγός του

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Ανθρώπινη τραγωδία σημειώθηκε στην Ιεράπετρα Κρήτης, καθώς μια γυναίκα βρήκε νεκρό μέσα στο σπίτι τους τον 65χρονο σύζυγό της.
Ο άνδρας από τη Βρετανία, ο οποίος διέμενε μόνιμα στην Ιεράπετρα, άφησε την τελευταία του πνοή στο σπίτι του, το μεσημέρι της Τετάρτης (6/8).
Σύμφωνα με το cretalive, οι αρχές ενημερώθηκαν άμεσα ωστόσο, ήταν ήδη πολύ αργά για την παροχή της οποιασδήποτε συνδρομής στον 65χρονο.
Για το συμβάν ενημερώθηκε και η ΕΛΑΣ που χαρακτηρίζει τον θάνατο του Βρετανού αιφνίδιο.
Δεν είναι γνωστό αν ο 65χρονος αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας.
Διαβάστε επίσης:
Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα Πέμπτη 7 Αυγούστου
Εφημερίες μέχρι… να σβήσει ο ήλιος: Αναισθησιολόγοι δουλεύουν 72 ώρες σερί – Η απειλή της διοίκησης και η αδιαφορία της 4ης ΥΠΕ
Φωτιά σε σπίτι στη Δραπετσώνα: Απομακρύνθηκαν γείτονες με αναπνευστικά προβλήματα
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.