Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα Πέμπτη 7 Αυγούστου

Πέμπτη 7 Αυγούστου σήμερα και σύμφωνα με το εορτολογιο είναι του Οσιομάρτυρος Αστερίου θαυματουργού και του Οσίου Νικάνορος του θαυματουργού εν Ζάβορδα.
Αυτό σημαίνει ότι γιορτάζουν όσοι έχουν τα ονόματα:
☀ Ανατολή ήλιου: 06:33 – Δύση ήλιου: 20:28
🌔 Σελήνη 12.8 ημερών
