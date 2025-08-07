Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα Πέμπτη 7 Αυγούστου

Πέμπτη 7 Αυγούστου σήμερα και σύμφωνα με το εορτολογιο είναι του Οσιομάρτυρος Αστερίου θαυματουργού και του Οσίου Νικάνορος του θαυματουργού εν Ζάβορδα.

Αυτό σημαίνει ότι γιορτάζουν όσοι έχουν τα ονόματα:

Αστέριος, Αστέρης, Αστρινός, Αστερινός, Αστρινή, Αστέρω, Αστερία, Αστρούλα, Αστερινή *

Νικάνωρ, Νικάνορας

☀ Ανατολή ήλιου: 06:33 – Δύση ήλιου: 20:28

🌔 Σελήνη 12.8 ημερών

