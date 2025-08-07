search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 08.08.2025 10:23
07.08.2025 07:56

Φωτιά σε σπίτι στη Δραπετσώνα: Απομακρύνθηκαν γείτονες με αναπνευστικά προβλήματα

07.08.2025 07:56
fotia new

Τυλίχθηκε στις φλόγες σπίτι στην Δραπετσώνα, νωρίς το πρωί της Πέμπτης.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις με το που ενημερώθηκαν για τη φωτιά στο σπίτι, έσπευσαν στο σημείο για να αντιμετωπίσουν τον πύρινο εφιάλτη.

Η φωτιά εκδηλώθηκε νωρίς το πρωί στη μονοκατοικία όπου βρίσκεται στην οδό Σπάρτης στη Δραπετσώνα.

Στο σημείο έσπευσαν 3 πυροσβεστικά οχήματα με 9 πυροσβέστες που έθεσαν υπό έλεγχο τις φλόγες αν και από τα παράθυρα και τις πόρτες δεν σταματούν να βγαίνουν μαύροι καπνοί.

Λόγω της φωτιάς, 2 πολίτες απομακρύνθηκαν από το σπίτι τους το οποίο είναι δίπλα στην φλεγόμενη μονοκατοικία, με τη συνδρομή των πυροσβεστών και των αστυνομικών.

Οι κάτοικοι λαμβάνουν τις πρώτες βοήθειες καθώς οι καπνοί τους προκάλεσαν αναπνευστικά προβλήματα.

