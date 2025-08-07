Ο φετινός Ιούλιος ήταν ο 3ος θερμότερος που καταγράφηκε ποτέ – Αποκαλυπτικά τα στοιχεία του Copernicus

Μπορεί ο φετινός Ιούλιος να μην είχε ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες όπως τα προηγούμενα χρόνια, καθώς στη χώρα μας σημειώθηκε ένα μόνο αν και παρατεταμένο κύμα καύσωνα με τους μετεωρολόγους μάλιστα να ερίζουν κατά πόσο ήταν καύσωνας ή απλά ένα έντονο κύμα ζέστης, αλλά σύμφωνα με τους μετεωρολόγους ήταν ένας από τους πιο ζεστούς που έχουν καταγραφεί ποτέ.

Μολονότι διαπιστώθηκε παύση στη σειρά ρεκόρ ζέστης, ο Ιούλιος του 2025 κατατάχτηκε τρίτος ως προς το επίπεδο των πιο υψηλών θερμοκρασιών που έχουν καταγραφτεί οποιονδήποτε τέτοιο μήνα στη Γη, καθώς η κλιματική αλλαγή συνεχίζεται, επισήμανε το ευρωπαϊκό παρατηρητήριο Copernicus.

«Δυο χρόνια μετά τον πιο θερμό Ιούνιο στα χρονικά, η πρόσφατη σειρά παγκόσμιων ρεκόρ θερμοκρασίας τελείωσε – προς το παρόν.

Όμως αυτό δεν σημαίνει ότι η κλιματική αλλαγή σταμάτησε», υπογράμμισε ο Κάρλο Μπουοντέμπο, ο διευθυντής της υπηρεσίας του Κοπέρνικου για την παρακολούθηση της κλιματικής αλλαγής (C3S).

Ο Ιούλιος του 2025 ήταν μόλις ο τέταρτος από τους τελευταίους 25 κατά τους οποίους η αύξηση της θερμοκρασίας στην επιφάνεια γαιών και θαλασσών του πλανήτη παρέμεινε κάτω από το επίπεδο του 1,5° Κελσίου σε σύγκριση με την προβιομηχανική εποχή (στον 1,25° Κελσίου).

