search
ΠΕΜΠΤΗ 07.08.2025 09:37
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

07.08.2025 06:53

Ο φετινός Ιούλιος ήταν ο 3ος θερμότερος που καταγράφηκε ποτέ – Αποκαλυπτικά τα στοιχεία του Copernicus

07.08.2025 06:53
kafsonas new

Μπορεί ο φετινός Ιούλιος να μην είχε ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες όπως τα προηγούμενα χρόνια, καθώς στη χώρα μας σημειώθηκε ένα μόνο αν και παρατεταμένο κύμα καύσωνα με τους μετεωρολόγους μάλιστα να ερίζουν κατά πόσο ήταν καύσωνας ή απλά ένα έντονο κύμα ζέστης, αλλά σύμφωνα με τους μετεωρολόγους ήταν ένας από τους πιο ζεστούς που έχουν καταγραφεί ποτέ. 

Μολονότι διαπιστώθηκε παύση στη σειρά ρεκόρ ζέστης, ο Ιούλιος του 2025 κατατάχτηκε τρίτος ως προς το επίπεδο των πιο υψηλών θερμοκρασιών που έχουν καταγραφτεί οποιονδήποτε τέτοιο μήνα στη Γη, καθώς η κλιματική αλλαγή συνεχίζεται, επισήμανε το ευρωπαϊκό παρατηρητήριο Copernicus.

«Δυο χρόνια μετά τον πιο θερμό Ιούνιο στα χρονικά, η πρόσφατη σειρά παγκόσμιων ρεκόρ θερμοκρασίας τελείωσε – προς το παρόν.

Όμως αυτό δεν σημαίνει ότι η κλιματική αλλαγή σταμάτησε», υπογράμμισε ο Κάρλο Μπουοντέμπο, ο διευθυντής της υπηρεσίας του Κοπέρνικου για την παρακολούθηση της κλιματικής αλλαγής (C3S).

Ο Ιούλιος του 2025 ήταν μόλις ο τέταρτος από τους τελευταίους 25 κατά τους οποίους η αύξηση της θερμοκρασίας στην επιφάνεια γαιών και θαλασσών του πλανήτη παρέμεινε κάτω από το επίπεδο του 1,5° Κελσίου σε σύγκριση με την προβιομηχανική εποχή (στον 1,25° Κελσίου).

Διαβάστε επίσης

Φωτιά στη Θάσο: Καλύτερη η εικόνα από τα 4 πύρινα μέτωπα

Πατριάρχης Βαρθολομαίος: Είναι πραγματικά ντροπή για όλη την ανθρωπότητα οι σκηνές στη Γάζα

Αναστάτωση από επεισόδιο σε σταθμό του Μετρό: Άνδρας αραβικής καταγωγής επιτέθηκε σε Γερμανό και συνελήφθη

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
babouinoi new
ΚΟΣΜΟΣ

Οργή για ζωολογικό κήπο στη Γερμανία: Σκότωσαν 12 μπαμπουίνους και τους τάισαν στα λιοντάρια

skalosia_shutterstock
ΕΛΛΑΔΑ

Εργατικό δυστύχημα στη Ναύπακτο – Νεκρός 35χρονος, έπεσε από σκαλωσιά

Teri-Hatcher-new
LIFESTYLE

Τέρι Χάτσερ: Ορίστε μια φωτογραφία μου χωρίς φίλτρα, κάντε όσο ζουμ θέλετε

peripoliko_mnew
ΕΛΛΑΔΑ

Ασπρόπυργος: Τουλάχιστον 17 συλλήψεις μετά την άγρια συμπλοκή – Πυροβολισμοί και «αδέσποτες» σφαίρες

ierapetra new
ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Ιεράπετρα: Αιφνίδιος θάνατος για 65χρονο Βρετανό – Τον βρήκε νεκρό μέσα στο σπίτι τους η σύζυγός του

Δείτε όλες τις ειδήσεις
valavani-moro-new
LIFESTYLE

Ευρυδίκη Βαλαβάνη: Η συγκινητική ανάρτηση για τον νεογέννητο γιο της - «Και κάπως έτσι όλα απέκτησαν νέο νόημα» (Photo)

lytras_papadopoulou
ΕΛΛΑΔΑ

Του Απόστολου Λύτρα ήταν το σκάφος που προσάραξε σε ξέρα στην Σαντορίνη – Τραυματίστηκε ελαφρά η σύζυγός του

papadaks-giorgos-new
MEDIA

Γιώργος Παπαδάκης: Γλέντησε στη Νάξο μέχρι το πρωί - Στην παρέα και ο Δημήτρης Οικονόμου (Video)

moni new
TRAVEL

Εκδρομή: Το νησάκι με ελάφια, παγώνια και σκίουρους, μία ώρα μακριά από την Αθήνα

kathimerini new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Η Καθημερινή δίνει εξηγήσεις για τα δύο πρωτοσέλιδα και τα κάνει χειρότερα 

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 07.08.2025 09:33
babouinoi new
ΚΟΣΜΟΣ

Οργή για ζωολογικό κήπο στη Γερμανία: Σκότωσαν 12 μπαμπουίνους και τους τάισαν στα λιοντάρια

skalosia_shutterstock
ΕΛΛΑΔΑ

Εργατικό δυστύχημα στη Ναύπακτο – Νεκρός 35χρονος, έπεσε από σκαλωσιά

Teri-Hatcher-new
LIFESTYLE

Τέρι Χάτσερ: Ορίστε μια φωτογραφία μου χωρίς φίλτρα, κάντε όσο ζουμ θέλετε

1 / 3