Σεισμός 4,7 Ρίχτερ στη Μεσσηνία – «Είναι πολύ νωρίς για να ξέρουμε αν ήταν ο κύριος» λέει ο καθηγητής Κ. Παπαζάχος (Video)

Σεισμική δόνηση μεγέθους 4,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε λίγο πριν τη μία στην Καλαμάτα, κοντά στον Μελιγαλά.

Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, η δόνηση είχε εστιακό βάθος 23 μέτρων και επίκεντρο 11 χλμ. βορειοδυτικά της Μεσσήνης.

Μιλώντας στο ΕΡΤNews, ο καθηγητής Γεωφυσικής του ΑΠΘ, Κώστας Παπαζάχος, ανέφερε ότι η σεισμική δόνηση σημειώθηκε 10 χλμ νοτιοδυτικά από τον Μελιγαλά και σημείωσε ότι ήδη υπάρχουν μετασεισμοί των 2,5 Ρίχτερ στην περιοχή, οι οποίες θα συνεχιστούν τις επόμενες ώρες.

Ο κ. Παπαζάχος διευκρίνισε ότι ο σεισμός σημειώθηκε σε μία περιοχή ενδιάμεσης σεισμικότητας, καθώς δεν είναι στο ρήγμα από τον σεισμό του 1986 στην Καλαμάτα.

Παράλληλα, τόνισε πως τέτοιοι σεισμοί είναι γενικά μεμονωμένοι και αρκετά συνηθισμένοι στην Ελλάδα και από μόνοι τους δεν σημαίνουν τίποτα. Τις επόμενες ώρες και μέρες θα υπάρχουν λογικά μετασεισμοί που μπορεί να φτάσουν και τα 4 Ρίχτερ, χωρίς ωστόσο να προκαλείται ανησυχία.

Ερωτηθείς αν πρόκειται για τον κύριο σεισμό, ο κ. Παπαζάχος απάντησε ότι είναι πολύ νωρίς ακόμα για να ξέρουμε, καθώς τα ρήγματα στη συγκεκριμένη περιοχή εύκολα κάνουν σεισμούς των 6 Ρίχτερ.

Όπως εξήγησε, οι κάτοικοι στην περιοχή θα πρέπει να πάρουν τα βασικά μέτρα προφύλαξης που παίρνουμε όταν έχουμε μια ακολουθία σε εξέλιξη.

