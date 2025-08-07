search
ΕΛΛΑΔΑ

07.08.2025 13:44

Φωτιά στον Πρόδρομο Βοιωτίας – Ήχησε το 112 -Κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις

07.08.2025 13:44
pyrosvestiki-elikoptero-fotia-new

Σε εξέλιξη πυρκαγιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Πέμπτης σε χορτολιβαδική έκταση στην περιοχή του Προδρόμου Βοιωτίας, κινητοποιώντας άμεσα τις δυνάμεις της Πυροσβεστικής.

Στο σημείο επιχειρούν συνολικά 43 πυροσβέστες, συμπεριλαμβανομένης μίας ομάδας πεζοπόρου τμήματος από την 4η ΕΜΟΔΕ, με την υποστήριξη 15 πυροσβεστικών οχημάτων, ενώ από αέρος συνδράμουν δύο αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα.

Η επιχείρηση ενισχύεται επιπλέον με τη συνδρομή υδροφόρων οχημάτων της τοπικής αυτοδιοίκησης καθώς και μηχανημάτων έργου, που συνδράμουν στην προσπάθεια περιορισμού και κατάσβεσης της φωτιάς.

Επιπλέον ήχησε το 112, ζητώντας από τους κατοίκους να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών.

