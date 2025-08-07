Φωτιά στον Πρόδρομο Βοιωτίας – Ήχησε το 112 -Κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις

Σε εξέλιξη πυρκαγιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Πέμπτης σε χορτολιβαδική έκταση στην περιοχή του Προδρόμου Βοιωτίας, κινητοποιώντας άμεσα τις δυνάμεις της Πυροσβεστικής.

Στο σημείο επιχειρούν συνολικά 43 πυροσβέστες, συμπεριλαμβανομένης μίας ομάδας πεζοπόρου τμήματος από την 4η ΕΜΟΔΕ, με την υποστήριξη 15 πυροσβεστικών οχημάτων, ενώ από αέρος συνδράμουν δύο αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα.

Η επιχείρηση ενισχύεται επιπλέον με τη συνδρομή υδροφόρων οχημάτων της τοπικής αυτοδιοίκησης καθώς και μηχανημάτων έργου, που συνδράμουν στην προσπάθεια περιορισμού και κατάσβεσης της φωτιάς.

#Πυρκαγιά σε χορτολιβαδικη έκταση στον Πρόδρομο Βοιωτίας. Κινητοποιήθηκαν 43 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ, 15 οχήματα, 2 Α/Φ και 2 Ε/Π. Συνδρομή από μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 7, 2025

Επιπλέον ήχησε το 112, ζητώντας από τους κατοίκους να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών.

⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣



🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Πρόδρομος της Περιφερειακής Ενότητας #Βοιωτίας



‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/kexUnlnGMV@pyrosvestiki@hellenicpolice August 7, 2025

