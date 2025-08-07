Γλυφάδα: Αγνοείται κολυμβήτρια, μεγάλη επιχείρηση του Λιμενικού με σκάφη και ελικόπτερο

Συναγερμός έχει σημάνει στο Λιμενικό, καθώς χάθηκαν τα ίχνη μιας 74χρονης που κολυμπούσε στην θάλάσσια περιοχή στα Αστέρια Γλυφαδας.

Στις έρευνες συμμετέχουν σκάφη αλλά και ελικόπτερο.

Η ανακοίνωση του Λιμενικού

«Έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης, με τη συμμετοχή δύο πλωτών του Λιμενικού, ιδιωτικών σκαφών και ελικοπτέρου του Λ.Σ., για τον εντοπισμό 74χρονης ημεδαπής κολυμβήτριας στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή Αστέρια Γλυφάδας.

Στην περιοχή πνέουν νότιοι άνεμοι, έντασης 5 μποφόρ».

