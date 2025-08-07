Τραγωδία στη Γλυφάδα: Νεκρή ανασύρθηκε η 74χρονη που αγνοούνταν

Χωρίς τις αισθήσεις της εντοπίστηκε η 74χρονη κολυμβήτρια, η οποία αγνοούνταν από το μεσημέρι της Πέμπτης, από περιπολικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος σε βραχώδη ακτή στα Αστέρια Γλυφάδας.



Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η ηλικιωμένη ανασύρθηκε με τη συνδρομή στελεχών του Λιμενικού Σώματος και της Ελληνικής Ακτοφυλακής και μεταφέρθηκε με ιδιωτικό ναυαγοσωστικό σκάφος στην παραλία ΠΙΚΠΑ Βούλας.

Στη συνέχεια παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και διεκομίσθη στο Γενικό Νοσοκομείο Ασκληπιείο Βούλας, όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός της.



Στην περιοχή πνέουν νότιοι άνεμοι, έντασης 5 μποφόρ.

