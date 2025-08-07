Σεισμός στην Εύβοια, κοντά στο Αλιβέρι

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Ασθενής σεισμική δόνηση σημειώθηκε το απόγευμα στην Εύβοια, κοντά στο Αλιβέρι.
Σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, ο σεισμός είχε μέγεθος 3,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ.
Το επίκεντρο εντοπίζεται 9 χιλιόμετρα βορειοδυτικά του Αλιβερίου και έχει εστιακό βάθος 5 χιλιομέτρων.
