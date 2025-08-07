Σεισμός στην Εύβοια, κοντά στο Αλιβέρι

Ασθενής σεισμική δόνηση σημειώθηκε το απόγευμα στην Εύβοια, κοντά στο Αλιβέρι.

Σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, ο σεισμός είχε μέγεθος 3,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ.

Το επίκεντρο εντοπίζεται 9 χιλιόμετρα βορειοδυτικά του Αλιβερίου και έχει εστιακό βάθος 5 χιλιομέτρων.

