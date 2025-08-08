Υπό πλήρη έλεγχο η φωτιά στην Πυλαία Φερών Αλεξανδρούπολης

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Φωτιά ξέσπασε το βράδυ της Πέμπτης στην Πυλαία Φερών, στον δήμο Αλεξανδρούπολης. Η φωτιά τελικά τέθηκε υπό πλήρη έλεγχο παρά τις αυξημένες ανησυχίες λόγω των ισχυρών ανέμων που πνέουν στην περιοχή.
Η πυρκαγιά ξεκίνησε από ξερόχορτα αλλά επεκτάθηκε πολύ γρήγορα, λόγω των ανέμων, με αποτέλεσμα να καεί ήδη τουλάχιστον ένα σπίτι, σύμφωνα με τις πρώτες ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες, αναφέρει το pameevro.gr. H Πυροσβεστική δεν έχει επιβεβαιώσει την είδηση ενώ σύμφωνα με την τελευταία την ενημέρωση δεν κινδύνευαν σπίτια.
Η έγκαιρη και συντονισμένη επέμβαση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, σε συνεργασία με μηχανήματα έργου και υδροφόρες του Δήμου, κατάφερε να περιορίσει τις φλόγες και να αποτρέψει την εξάπλωση σε παρακείμενες κατοικημένες ή δασικές περιοχές.
Παρά τις αρχικές εκτιμήσεις για πιθανή πορεία της φωτιάς προς τα Λουτρά Τραϊανούπολης, η κατάσταση αντιμετωπίστηκε αποτελεσματικά και χωρίς περαιτέρω ζημιές.
Η επέμβαση περιλάμβανε:
10 πυροσβεστικά οχήματα με 30 πυροσβέστες
Πυροσβεστική δύναμη πεζοπόρου τμήματος
Μηχανήματα έργου του Δήμου
Εθελοντές και υδροφόρες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης
Η ταχύτητα κινητοποίησης και η συντονισμένη δράση αποδείχθηκαν καθοριστικές.
Διαβάστε επίσης:
Ασπροβάλτα: Δικογραφία σε βάρος της ιδιοκτήτριας ενοικιαζόμενων δωματίων που εξερράγη φιάλη υγραερίου
Μαίνεται η φωτιά στον Άγιο Θωμά Ηρακλείου: Σε δύσβατο σημείο οι φλόγες
Αγνοείται ακόμα ο Τούρκος επιχειρηματίας που ταξίδευε προς τη Μύκονο – Το σκάφος του εντοπίστηκε μισοβυθισμένο
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.