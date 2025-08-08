Υπό πλήρη έλεγχο η φωτιά στην Πυλαία Φερών Αλεξανδρούπολης

Φωτιά ξέσπασε το βράδυ της Πέμπτης στην Πυλαία Φερών, στον δήμο Αλεξανδρούπολης. Η φωτιά τελικά τέθηκε υπό πλήρη έλεγχο παρά τις αυξημένες ανησυχίες λόγω των ισχυρών ανέμων που πνέουν στην περιοχή.

Η πυρκαγιά ξεκίνησε από ξερόχορτα αλλά επεκτάθηκε πολύ γρήγορα, λόγω των ανέμων, με αποτέλεσμα να καεί ήδη τουλάχιστον ένα σπίτι, σύμφωνα με τις πρώτες ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες, αναφέρει το pameevro.gr. H Πυροσβεστική δεν έχει επιβεβαιώσει την είδηση ενώ σύμφωνα με την τελευταία την ενημέρωση δεν κινδύνευαν σπίτια.

Η έγκαιρη και συντονισμένη επέμβαση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, σε συνεργασία με μηχανήματα έργου και υδροφόρες του Δήμου, κατάφερε να περιορίσει τις φλόγες και να αποτρέψει την εξάπλωση σε παρακείμενες κατοικημένες ή δασικές περιοχές.

Παρά τις αρχικές εκτιμήσεις για πιθανή πορεία της φωτιάς προς τα Λουτρά Τραϊανούπολης, η κατάσταση αντιμετωπίστηκε αποτελεσματικά και χωρίς περαιτέρω ζημιές.

Η επέμβαση περιλάμβανε:

10 πυροσβεστικά οχήματα με 30 πυροσβέστες

Πυροσβεστική δύναμη πεζοπόρου τμήματος

Μηχανήματα έργου του Δήμου

Εθελοντές και υδροφόρες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Η ταχύτητα κινητοποίησης και η συντονισμένη δράση αποδείχθηκαν καθοριστικές.

