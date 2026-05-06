Ασυνήθιστα χαμηλές θερμοκρασίες για την εποχή καταγράφηκαν στην Ελλάδα το διάστημα 1-3 Μαΐου 2026, καθώς η χώρα επηρεάστηκε από ψυχρή εισβολή που συνοδεύτηκε ακόμη και από εκτεταμένες χιονοπτώσεις σε αρκετές περιοχές.

Σύμφωνα με τον κόμβο ενημέρωσης ClimateHub του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, οι θερμοκρασίες που σημειώθηκαν ήταν εξαιρετικά χαμηλές για τις αρχές Μαΐου και σε ορισμένες περιπτώσεις κατέρριψαν ιστορικά ρεκόρ.

Η Πρωτομαγιά του 2026 ήταν η 4η ψυχρότερη των τελευταίων 135 ετών

Στην Αθήνα, η μέση θερμοκρασία του 24ώρου την 1η Μαΐου 2026 ήταν μόλις 13,3°C. Με βάση τις μετρήσεις του ιστορικού κλιματικού σταθμού του ΕΑΑ στο Θησείο, που λειτουργεί από το 1890, η φετινή Πρωτομαγιά ήταν η 4η ψυχρότερη των τελευταίων 135 ετών.

Η ψυχρότερη Πρωτομαγιά παραμένει εκείνη του 1944, με μέση θερμοκρασία 12,1°C. Ακολουθούν οι Πρωτομαγιές του 1987 και του 1988, με μέσες θερμοκρασίες 12,73°C και 13,2°C αντίστοιχα.

Στον αντίποδα, η θερμότερη Πρωτομαγιά που έχει καταγραφεί στην Αθήνα ήταν το 2013, όταν η θερμοκρασία μέσα στην ημέρα έφτασε τους 31,8°C. Πολύ υψηλές θερμοκρασίες είχαν σημειωθεί και την Πρωτομαγιά του 2012, με 31,4°C.

Ιστορικό χαμηλό και στις 2 Μαΐου

Η ψυχρή εισβολή δεν περιορίστηκε στην Πρωτομαγιά. Σύμφωνα με το ClimateHub, ιδιαίτερα χαμηλές ήταν οι θερμοκρασίες και στις 2 και 3 Μαΐου 2026.

Οι μέσες θερμοκρασίες 24ώρου για τις δύο αυτές ημέρες κατατάσσονται στη 2η θέση των ψυχρότερων ημερών για τις συγκεκριμένες ημερομηνίες, με βάση τα δεδομένα που τηρούνται από το 1890.

Ακόμη πιο εντυπωσιακό είναι το στοιχείο για τη μέγιστη θερμοκρασία της 2ας Μαΐου 2026 στο Θησείο. Η μέγιστη τιμή έφτασε μόλις τους 15,2°C, επίδοση που αποτελεί τη χαμηλότερη μέγιστη θερμοκρασία που έχει καταγραφεί ποτέ για τη συγκεκριμένη ημερομηνία στην Αθήνα.

Τι σχέση έχει αυτό με την κλιματική αλλαγή

Παρότι ένα μεμονωμένο ψυχρό επεισόδιο δεν αναιρεί τη γενική τάση υπερθέρμανσης, το ClimateHub επισημαίνει ότι τέτοιου είδους φαινόμενα είναι πιθανό να συνδέονται με τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.

Όπως αναφέρει, η υπερθέρμανση του πλανήτη —και ιδιαίτερα η άνιση υπερθέρμανση διαφορετικών περιοχών— επηρεάζει την ατμοσφαιρική κυκλοφορία. Αυτό μπορεί να αλλάξει την ένταση, τη γεωγραφική κατανομή και την εποχικότητα καιρικών συστημάτων, όπως οι ψυχρές ή θερμές εισβολές.

Η μακροπρόθεσμη εικόνα

Το εντυπωσιακό ψυχρό επεισόδιο των πρώτων ημερών του Μαΐου δεν αλλάζει τη μακροπρόθεσμη εικόνα. Σύμφωνα με τα στοιχεία του ClimateHub, η γενική τάση της θερμοκρασίας τον Μάιο στην Αθήνα είναι αυξητική.

Από τη δεκαετία του 1980 και μετά, η μέση θερμοκρασία του Μαΐου αυξάνεται με ρυθμό περίπου 0,44°C ανά δεκαετία. Ακόμη μεγαλύτερη είναι η αύξηση στις ελάχιστες, δηλαδή στις νυχτερινές θερμοκρασίες, όπου ο ρυθμός ξεπερνά τους 0,6°C ανά δεκαετία.

Ο σταθμός του Θησείου

Τα στοιχεία προέρχονται από τον ιστορικό κλιματικό σταθμό του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών στον Λόφο Νυμφών, στο Θησείο. Ο σταθμός λειτουργεί αδιάλειπτα από το 1890, προσφέροντας μία από τις σημαντικότερες και μακροβιότερες κλιματικές σειρές δεδομένων στην Ελλάδα.

Η συντήρηση του σταθμού, καθώς και η συλλογή, διαχείριση και διασφάλιση της ποιότητας των δεδομένων, πραγματοποιούνται από το Ινστιτούτο Ερευνών Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΕΑΑ.

