Δικογραφία σχηματίστηκε σε βάρος της 86χρονης ιδιοκτήτριας ενοικιαζόμενων δωματίων, στην Ασπροβάλτα, όπου σημειώθηκε έκρηξη σε φιάλη υγραερίου, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν πέντε υπήκοοι Σερβίας.

Όπως γνωστοποιήθηκε, η δικογραφία αφορά το αδίκημα της έκρηξης από αμέλεια.

Οι δύο από τους τραυματίες που φέρουν εγκαύματα νοσηλεύονται στο νοσοκομείο Παπανικολάου.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του voria.gr, το ατύχημα σημειώθηκε κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες στις 15.30.

Κάτοικος της περιοχής περιγράφει τις στιγμές πανικού που εκτυλίχθηκαν μετά την έκρηξη:

«Ακούσαμε ένα δυνατό μπαμ, ταρακουνήθηκε το κτίριο, βγήκαμε έξω και επικράτησε πανικός. Είδαμε δύο γυναίκες να βγαίνουν τραυματισμένες, γεμάτες αίματα. Ήταν σοκαριστικό…».

Ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ έσπευσαν στο σημείο και μετέφεραν στο Κέντρο Υγείας Μαδύτου πέντε τραυματίες, μεταξύ των οποίων ένας 41χρονος με σοβαρά εγκαύματα, αλλά και μια 26χρονη γυναίκα με εγκαύματα στο 20% του σώματός της. Και οι δύο μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Παπανικολάου της Θεσσαλονίκης, που διαθέτει ειδική μονάδα εγκαυμάτων.

Διασωληνώθηκε ο 41χρονος

Σύμφωνα με το voria.gr, o 41χρονος που φέρει εγκαύματα σε ποσοστό 40%, διασωληνώθηκε στο νοσοκομείο Παπανικολάου, ενώ και μία γυναίκα νοσηλεύεται στη μονάδα εγκαυμάτων του ίδιου νοσοκομείου.

Στους υπόλοιπους τραυματίες προσφέρθηκαν οι πρώτες βοήθειες στο Κέντρο υγείας Νέας Μαδύτου.

Φωτογραφία-ντοκουμέντο από το GRTimes, δείχνει το εσωτερικό του καταλύματος λίγο μετά την έκρηξη με σπασμένα έπιπλα και το δωμάτιο σε κακή κατάσταση.

Και οι πέντε τραυματίες είναι υπήκοοι Σερβίας. Οι Αρχές διερευνούν τα αίτια του ατυχήματος, ενώ συνελήφθη η ιδιοκτήτρια των ενοικιαζόμενων δωματίων, ηλικίας 86 ετών.

Η ανακοίνωση του ΕΚΑΒ

Το ΕΚΑΒ αναφέρει σε ανακοίνωσή του, ότι οι δυνάμεις του ανταποκρίθηκαν άμεσα, με τα πρώτα ασθενοφόρα να φθάνουν στο σημείο εντός τριών λεπτών από τη λήψη της κλήσης.

Δύο τραυματίες — ένας άνδρας με εγκαύματα 1ου και 2ου βαθμού σε ποσοστό 40% και μία γυναίκα με εγκαύματα 1ου βαθμού σε ποσοστό 20% — διακομίστηκαν από τους διασώστες του ΕΚΑΒ σε ελεγχόμενη κατάσταση στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Γεώργιος Παπανικολάου».

Η επιχειρησιακή ανταπόκριση υπήρξε άμεση και πλήρως συντονισμένη, διασφαλίζοντας τη σταθεροποίηση της κατάστασης των τραυματιών, αλλά και την ταχεία και ασφαλή διακομιδή τους.

