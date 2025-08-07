search
ΠΕΜΠΤΗ 07.08.2025 23:46
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

07.08.2025 22:45

Ασπροβάλτα: Δικογραφία σε βάρος της ιδιοκτήτριας ενοικιαζόμενων δωματίων που εξερράγη φιάλη υγραερίου

07.08.2025 22:45
EKRHKSH_ENOIKIAZOMENA

Δικογραφία σχηματίστηκε σε βάρος της 86χρονης ιδιοκτήτριας ενοικιαζόμενων δωματίων, στην Ασπροβάλτα, όπου σημειώθηκε έκρηξη σε φιάλη υγραερίου, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν πέντε υπήκοοι Σερβίας.

Όπως γνωστοποιήθηκε, η δικογραφία αφορά το αδίκημα της έκρηξης από αμέλεια.

Οι δύο από τους τραυματίες που φέρουν εγκαύματα νοσηλεύονται στο νοσοκομείο Παπανικολάου.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του voria.gr, το ατύχημα σημειώθηκε κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες στις 15.30.

Κάτοικος της περιοχής περιγράφει τις στιγμές πανικού που εκτυλίχθηκαν μετά την έκρηξη:

«Ακούσαμε ένα δυνατό μπαμ, ταρακουνήθηκε το κτίριο, βγήκαμε έξω και επικράτησε πανικός. Είδαμε δύο γυναίκες να βγαίνουν τραυματισμένες, γεμάτες αίματα. Ήταν σοκαριστικό…».

Ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ έσπευσαν στο σημείο και μετέφεραν στο Κέντρο Υγείας Μαδύτου πέντε τραυματίες, μεταξύ των οποίων ένας 41χρονος με σοβαρά εγκαύματα, αλλά και μια 26χρονη γυναίκα με εγκαύματα στο 20% του σώματός της. Και οι δύο μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Παπανικολάου της Θεσσαλονίκης, που διαθέτει ειδική μονάδα εγκαυμάτων.

Διασωληνώθηκε ο 41χρονος

Σύμφωνα με το voria.gr, o 41χρονος που φέρει εγκαύματα σε ποσοστό 40%, διασωληνώθηκε στο νοσοκομείο Παπανικολάου, ενώ και μία γυναίκα νοσηλεύεται στη μονάδα εγκαυμάτων του ίδιου νοσοκομείου.

Στους υπόλοιπους τραυματίες προσφέρθηκαν οι πρώτες βοήθειες στο Κέντρο υγείας Νέας Μαδύτου.

Φωτογραφία-ντοκουμέντο από το GRTimes, δείχνει το εσωτερικό του καταλύματος λίγο μετά την έκρηξη με σπασμένα έπιπλα και το δωμάτιο σε κακή κατάσταση.

Και οι πέντε τραυματίες είναι υπήκοοι Σερβίας. Οι Αρχές διερευνούν τα αίτια του ατυχήματος, ενώ συνελήφθη η ιδιοκτήτρια των ενοικιαζόμενων δωματίων, ηλικίας 86 ετών.

Η ανακοίνωση του ΕΚΑΒ

Το ΕΚΑΒ αναφέρει σε ανακοίνωσή του, ότι οι δυνάμεις του ανταποκρίθηκαν άμεσα, με τα πρώτα ασθενοφόρα να φθάνουν στο σημείο εντός τριών λεπτών από τη λήψη της κλήσης.

Δύο τραυματίες — ένας άνδρας με εγκαύματα 1ου και 2ου βαθμού σε ποσοστό 40% και μία γυναίκα με εγκαύματα 1ου βαθμού σε ποσοστό 20% — διακομίστηκαν από τους διασώστες του ΕΚΑΒ σε ελεγχόμενη κατάσταση στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Γεώργιος Παπανικολάου».

Η επιχειρησιακή ανταπόκριση υπήρξε άμεση και πλήρως συντονισμένη, διασφαλίζοντας τη σταθεροποίηση της κατάστασης των τραυματιών, αλλά και την ταχεία και ασφαλή διακομιδή τους.

Διαβάστε επίσης:

Μαίνεται η φωτιά στον Άγιο Θωμά Ηρακλείου: Σε δύσβατο σημείο οι φλόγες

Αγνοείται ακόμα ο Τούρκος επιχειρηματίας που ταξίδευε προς τη Μύκονο – Το σκάφος του εντοπίστηκε μισοβυθισμένο

Στο λιμάνι των Νέων Στύρων το πλοίο που προσάραξε σε ξέρα: Ετοιμάζονται ομαδικές αγωγές από τους επιβάτες

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
peripoliko
ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο με περιπολικό στην Καλλιθέα: Τραυματίστηκαν δύο αστυνομικοί και μια πεζή – Διοικητική έρευνα διατάχθηκε από την ΕΛ.ΑΣ

LENA_SAMARA_ANTWNHS_SAMARAS
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πέθανε η κόρη του Αντώνη Σαμαρά σε ηλικία 34 ετών

pao sakhtar
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Προκριματικά Europa League: Ο Ρίζνικ έβαλε «στοπ» στον Παναθηναϊκό και η Σαχτάρ έφυγε με το 0-0 από το ΟΑΚΑ – Όλα θα κριθούν στη ρεβάνς στην Κρακοβία

fwtia_pulaia
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Πυλαία Φερών Αλεξανδρούπολης – Ανησυχία για εξάπλωση προς Λουτρά (Video)

paok
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Προκριματικά Europa League: Όλα ανοιχτά για τον ΠΑΟΚ στην Αυστρία μετά το 0-0 στην Τούμπα με την Βόλφσμπεργκερ (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
lytras_papadopoulou
ΕΛΛΑΔΑ

Του Απόστολου Λύτρα ήταν το σκάφος που προσάραξε σε ξέρα στην Σαντορίνη – Τραυματίστηκε ελαφρά η σύζυγός του

valavani-moro-new
LIFESTYLE

Ευρυδίκη Βαλαβάνη: Η συγκινητική ανάρτηση για τον νεογέννητο γιο της - «Και κάπως έτσι όλα απέκτησαν νέο νόημα» (Photo)

moni new
TRAVEL

Εκδρομή: Το νησάκι με ελάφια, παγώνια και σκίουρους, μία ώρα μακριά από την Αθήνα

papadaks-giorgos-new
MEDIA

Γιώργος Παπαδάκης: Γλέντησε στη Νάξο μέχρι το πρωί - Στην παρέα και ο Δημήτρης Οικονόμου (Video)

kathimerini new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Η Καθημερινή δίνει εξηγήσεις για τα δύο πρωτοσέλιδα και τα κάνει χειρότερα 

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 07.08.2025 23:44
peripoliko
ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο με περιπολικό στην Καλλιθέα: Τραυματίστηκαν δύο αστυνομικοί και μια πεζή – Διοικητική έρευνα διατάχθηκε από την ΕΛ.ΑΣ

LENA_SAMARA_ANTWNHS_SAMARAS
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πέθανε η κόρη του Αντώνη Σαμαρά σε ηλικία 34 ετών

pao sakhtar
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Προκριματικά Europa League: Ο Ρίζνικ έβαλε «στοπ» στον Παναθηναϊκό και η Σαχτάρ έφυγε με το 0-0 από το ΟΑΚΑ – Όλα θα κριθούν στη ρεβάνς στην Κρακοβία

1 / 3