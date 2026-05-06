search
ΤΕΤΑΡΤΗ 06.05.2026 14:34
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

06.05.2026 13:50

Πάπας Λέων: H Εκκλησία πρέπει να καταγγέλλει το κακό και να έχει ξεκάθαρο λόγο

06.05.2026 13:50
POPELEO

Απευθυνόμενος στους πιστούς, κατά την γενική ακρόαση της Τετάρτης στο Βατικανό, ο πάπας Λέων ΙΔ’ αναφέρθηκε στον ρόλο της Εκκλησίας στην σημερινή εποχή.

«Η Εκκλησία ερμηνεύει και διαβάζει, βασιζόμενη στο Ευαγγέλιο, τις εξελίξεις της Ιστορίας, καταγγέλλοντας το κακό σε όλες του τις μορφές και διακηρύττοντας, με λόγια και έργα, την σωτηρία που ο Χριστός θέλει να κάνει πραγματικότητα για όλη την ανθρωπότητα και το Βασίλειό του, που απαρτίζεται από δικαιοσύνη, αγάπη και ειρήνη».

«Η Εκκλησία δεν ευαγγελίζεται τον εαυτό της. Αντιθέτως, όλα πρέπει να αναφέρονται στην σωτηρία του Ιησού», πρόσθεσε ο ποντίφικας.

«Κατά συνέπεια, η Εκκλησία πρέπει και να έχει ξεκάθαρο λόγο, απορρίπτοντας όλα όσα υπονομεύουν την ζωή και εμποδίζουν την ανάπτυξή της, λαμβάνοντας θέση υπέρ των φτωχών, των θυμάτων εκμετάλλευσης, όσων είναι θύματα της βίας και του πολέμου και όλων όσων υποφέρουν, σωματικά και ψυχικά», κατέληξε ο πάπας Πρέβοστ.

Διαβάστε επίσης:

Μέση Ανατολή: Οι τιμές των καυσίμων «εξαφάνισαν» δύο εκατομμύρια θέσεις από πτήσεις

Χωρίς τέλος το θρίλερ του κρουαζιερόπλοιου με τον χανταϊό – Η ηγεσία των Κανάριων Νήσων διώχνει το πλοίο

Απίστευτος Τραμπ: Μάζεψε παιδάκια στο Οβάλ Γραφείο και τους έλεγε ότι «το Ιράν θα τα σκότωνε σε δύο εβδομάδες» (video) 

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
parastasi-new1
ΘΕΑΤΡΟ

«Μακμπέθ»: Ακρόαση για παιδιά 8-12 ετών στην παράσταση της Κατερίνας Ευαγγελάτου

trump usa
ΚΟΣΜΟΣ

Axios: ΗΠΑ και Ιράν πλησιάζουν σε μονοσέλιδο μνημόνιο για τον τερματισμό του πολέμου – Συγκρατημένα θετικό το Ιράν

karekles-dikastirio
ΕΛΛΑΔΑ

Έλληνας εκδίδεται στην Κύπρο, όπου κατηγορείται για βιασμό ανήλικης

hondius_0505_1920-1080_new
ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός για πιθανό κρούσμα χανταϊού εκτός του κρουαζιερόπλοιου

zoi_mitarakis_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Επεισόδιο Κωνσταντοπούλου με Μηταράκη για την συμμετοχή του στη Θεσμών και Διαφάνειας – «Δεν μπορεί ένας “υπόδικος” να είναι εισηγητής»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
Sia-Kosioni
MEDIA

ΣΚΑΪ: Τελευταίο δελτίο την Παρασκευή με τη Σία

kosioni_skai_new
MEDIA

ΣΚΑΪ: Τέλος η Σία Κοσιώνη - Ετοιμάζεται η Λένα Φλυτζάνη

livanos – tsipras- voridis- panagopoulos – new
ΚΑΛΧΑΣ

Τι λέει η ΝΔ για Λιβανό, Αραμπατζή, το άρθρο 144 για υποκλοπές, η φράση «είπε τέτοια μαλ..κία;» του Τσίπρα, ο Βορίδης και το σωσίβιο ΝΔ-ΠΑΣΟΚ για Παναγόπουλο  

euros_xrimata
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τέλος και οι... έμμεσες συναλλαγές cash άνω των 500€ - Πώς θα αποτραπεί το... σπάσιμο των αποδείξεων 

vroxi suntagma
ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Η άνοιξη ετοιμάζει βαλίτσες για τρεις μέρες... και εμείς βαλίτσες με μπουφάν και ομπρέλα!

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 06.05.2026 14:34
parastasi-new1
ΘΕΑΤΡΟ

«Μακμπέθ»: Ακρόαση για παιδιά 8-12 ετών στην παράσταση της Κατερίνας Ευαγγελάτου

trump usa
ΚΟΣΜΟΣ

Axios: ΗΠΑ και Ιράν πλησιάζουν σε μονοσέλιδο μνημόνιο για τον τερματισμό του πολέμου – Συγκρατημένα θετικό το Ιράν

karekles-dikastirio
ΕΛΛΑΔΑ

Έλληνας εκδίδεται στην Κύπρο, όπου κατηγορείται για βιασμό ανήλικης

1 / 3