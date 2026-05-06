Μέση Ανατολή: Οι τιμές των καυσίμων «εξαφάνισαν» δύο εκατομμύρια θέσεις από πτήσεις

Δύο εκατομμύρια θέσεις πτήσεων έχουν αφαιρεθεί από τα δρομολόγια αυτού του μήνα, καθώς οι αεροπορικές εταιρείες αναδιαμορφώνουν τις δραστηριότητές τους λόγω της ραγδαίας ανόδου των τιμών των καυσίμων αεροσκαφών εν μέσω της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή.

Σύμφωνα με στοιχεία της εταιρείας ανάλυσης δεδομένων αεροπορικών μεταφορών Cirium, τα οποία επικαλείται ο Guardian, τον Μάιο θα πραγματοποιηθούν περίπου 13.000 λιγότερες πτήσεις παγκοσμίως, μετά τις πρόσφατες ακυρώσεις.

Αν και ο αριθμός αυτός αντιπροσωπεύει λιγότερο από το 2% της παγκόσμιας αεροπορικής χωρητικότητας και μόνο 111 πτήσεις έχουν εξαφανιστεί από τα δρομολόγια του αεροδρομίου Heathrow του Λονδίνου, η κατάσταση αυτή δημιουργεί φόβους ότι η μακροπρόθεσμη προσφορά καυσίμων αεροσκαφών θα μπορούσε να προκαλέσει περαιτέρω ακυρώσεις το καλοκαίρι, με τις αεροπορικές εταιρείες του Ηνωμένου Βασιλείου να ενημερώνονται το Σαββατοκύριακο ότι θα μπορούσαν να έχουν μεγαλύτερη ευελιξία για να συγκεντρώσουν πτήσεις σε δημοφιλείς διαδρομές, αν χρειαστεί.

Μερικές από τις 2 εκατομμύρια θέσεις έχουν περικοπεί με τη χρήση μικρότερων αεροσκαφών, καθώς και με οριστικές ακυρώσεις. Η Κωνσταντινούπολη και το Μόναχο κατέγραψαν τη μεγαλύτερη πτώση στις πτήσεις, με την Turkish Airlines και τη γερμανική εθνική αεροπορική εταιρεία Lufthansa να προβαίνουν σε δραστικές περικοπές. Η Lufthansa έχει μειώσει 20.000 πτήσεις μικρών αποστάσεων, που εκτελούνται από τη θυγατρική της CityLine.

Η τιμή του καυσίμου αεροσκαφών έχει υπερδιπλασιαστεί από την επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν και το κλείσιμο του στενού του Ορμούζ. Οι περισσότερες μεγάλες αεροπορικές εταιρείες μικρών αποστάσεων που δραστηριοποιούνται από το Ηνωμένο Βασίλειο έχουν καλύψει καλά τον κίνδυνο των τιμών των καυσίμων, πράγμα που σημαίνει ότι δεν αναμένουν να αντιμετωπίσουν άμεσες αυξήσεις κόστους. Η EasyJet και η Wizz Air έχουν δεσμευτεί να εκτελέσουν πλήρως τα καλοκαιρινά τους δρομολόγια, παρά την πίεση που ασκείται στο μη καλυμμένο τμήμα του λογαριασμού καυσίμων τους.

Ο κλάδος δηλώνει ότι δεν αντιμετωπίζει επί του παρόντος καμία έλλειψη, δεδομένης της συνήθους προοπτικής εφοδιασμού έξι εβδομάδων. Ωστόσο, διεθνείς οργανισμοί έχουν προβλέψει ότι η Ευρώπη θα αντιμετωπίσει έλλειψη καυσίμων αεροσκαφών, εάν ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή συνεχίσει να διαταράσσει τον εφοδιασμό.

Αναλυτές της Goldman Sachs ανέφεραν σε έκθεσή τους ότι το Ηνωμένο Βασίλειο είναι το πιο εκτεθειμένο, καθώς αποτελεί τον μεγαλύτερο καθαρό εισαγωγέα καυσίμων αεροσκαφών στην Ευρώπη, με χαμηλά αποθέματα, υψηλή εξάρτηση από τις εισαγωγές και μειωμένη εγχώρια δυναμικότητα διύλισης καυσίμων αεροσκαφών. Αναφέρουν ότι τα αποθέματα στο Ηνωμένο Βασίλειο ενδέχεται να μειωθούν σε «κρίσιμα χαμηλά επίπεδα, αυξάνοντας την πιθανότητα λήψης μέτρων περιορισμού».

Η βρετανική κυβέρνηση δήλωσε ότι θα μπορούσαν να ληφθούν εκ των προτέρων ασυνήθιστα μέτρα για να αποφευχθούν καθυστερήσεις για τους παραθεριστές κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, συμπεριλαμβανομένης της ενοποίησης των δρομολογίων σε διαδρομές όπου υπήρχαν πολλαπλές πτήσεις προς τον ίδιο προορισμό την ίδια ημέρα.

Θα χαλαρώσει τους κανόνες «use-it-or-lose-it» (χρησιμοποίησέ το ή το χάνεις) για τις χρονοθυρίδες, επιτρέποντας στις αεροπορικές εταιρείες να ακυρώσουν ορισμένες πτήσεις με λιγότερες πωλημένες θέσεις χωρίς να χάσουν τα πολύτιμα δικαιώματα εκμετάλλευσής τους την επόμενη σεζόν. Εάν οι αερομεταφορείς δεν έχουν πουλήσει σημαντικό ποσοστό των εισιτηρίων, οι πτήσεις ενδέχεται επίσης να ακυρωθούν για να αποφευχθεί η σπατάλη καυσίμων από την πτήση σχεδόν κενών αεροσκαφών, δήλωσαν μέλη της κυβέρνησης.

Η υπουργός Μεταφορών, Χάιντι Αλεξάντερ, η οποία συμφώνησε τα μέτρα με τον κλάδο των αερομεταφορών, δήλωσε ότι δεν υπάρχουν «άμεσα προβλήματα εφοδιασμού», αλλά ότι η κυβέρνηση «προετοιμάζεται ήδη για να προσφέρει στις οικογένειες μακροπρόθεσμη ασφάλεια και να αποφύγει περιττές αναστάτωση στις πύλες αναχώρησης αυτό το καλοκαίρι».

Ζητήθηκε από τα διυλιστήρια του Ηνωμένου Βασιλείου να μεγιστοποιήσουν την παραγωγή καυσίμων αεροσκαφών στο πλαίσιο σχεδίων έκτακτης ανάγκης, αν και οι υπουργοί δεν ενέδωσαν στα αιτήματα του κλάδου για μείωση των φόρων και χαλάρωση των περιβαλλοντικών κανονισμών και των κανονισμών για τον θόρυβο.

Πάντως, αναλυτές του κλάδου εκτιμούν ότι ένα πιθανό αποτέλεσμα της κρίσης είναι η περαιτέρω αύξηση του κόστους των αεροπορικών ταξιδιών, γεγονός που θα μπορούσε να περιορίσει την πρόσβαση σε αυτά. Ήδη, ένα μεγάλο μέρος του παγκόσμιου πληθυσμού δεν ταξιδεύει αεροπορικώς και οι εξελίξεις ενδέχεται να ενισχύσουν αυτή την τάση, καθιστώντας τις πτήσεις «προνόμιο» για ολοένα και λιγότερους.

