Ένας Πάπας που διαβάζει, ακούει και … απαντάει – Πώς φτάσαμε στο μέτωπο Λευκού Οίκου με το Βατικανό

Για πρώτη φορά στην ιστορία ο Λευκός Οίκος έχει ανοίξει μέτωπο με το Βατικανό. Η αντιπολεμική στάση του Πάπα Λέοντα έχει εξαγριώσει τον Αμερικανό Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, που τον έχει στοχοποιήσει με απανωτές αναρτήσεις.

Η ιστορική πρωτοτυπία που εξελίσσεται μπροστά στα μάτια μας, ίσως μπορεί να αποδοθεί σε κάτι απλό και όχι δεν είναι το ταπεράμεντο του Ντόναλντ Τραμπ.

Ο πρώτος αγγλόφωνος Πάπας από το 1159

Ο Πάπας Λέων είναι ο πρώτος αγγλόφωνος Πάπας από το 1159. Τα λόγια του δεν απαιτούν μετάφραση, που ιστορικά έτεινε να «μαλακώνει» ή να διασαφηνίζει την κριτική που ασκούσαν προηγούμενοι ποντίφικες σε ηγέτες των ΗΠΑ.

Ταξιδεύουν αυτούσια μέσα από τα ΜΜΕ και τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης στους Καθολικούς σε όλο τον κόσμο.

Ο Πάπας Λέων σε σύντομο διάστημα αναδείχθηκε σε μία ειλικρινή φωνή, κριτικάροντας τον πόλεμο στο Ιράν και τη μεταναστευτική πολιτική του Τραμπ. Και ο Τραμπ δεν έχει κρύψει ότι ο Πάπας Λέοντας δεν είναι της αρεσκείας του. Τον έχει αποκαλέσει «πολύ φιλελεύθερο άτομο», «αδύναμο σε ό,τι αφορά το έγκλημα» και «απαράδεκτο στην εξωτερική πολιτική».

«Δεν διαφωνώ με το γεγονός ότι ο Πάπας μπορεί να λέει ό,τι θέλει, και θέλω να λέει ό,τι θέλει, αλλά μπορώ να διαφωνώ», δήλωσε ο Τραμπ την Πέμπτη.

Οι προηγούμενοι Πάπες, αν και μιλούσαν Αγγλικά,χρησιμοποιούσαν μεταφραστές, δίνοντας το περιθώριο στους αξιωματούχους του Βατικανού να επαναξιολογούν τον τόνο των δηλώσεων και να λειαίνουν γωνίες.

Τα αγγλικά είναι η μητρική γλώσσα του Λέοντα. Η γλώσσα που χρησιμοποιεί φέρει πολιτιστική γνώση. Στις τοποθετήσεις του συχνά χρησιμοποιεί εκφράσεις, που αντικατοπτρίζουν την κουλτούρα και τον πολιτικό λόγο των Αμερικανών.

Από την προσοχή στη σαφήνεια

Αυτό σημαίνει ότι το Βατικανό δεν είναι σε θέση να τα «μαζέψει» όταν οι δηλώσει προκαλούν αντιδράσεις. Το Βατικανό ιστορικά έχει χρησιμοποιήσει τις γλωσσικές αποχρώσεις ως διπλωματικό εργαλείο, ειδικά όταν απευθύνεται σε ισχυρά έθνη όπως οι ΗΠΑ. Το επικοινωνιακό στιλ του Λέοντα φανερώνει μία μετατόπιση από την προσοχή στη σαφήνεια. Επιπλέον, δείχνει ότι ο Πάπας είναι ίσως πιο πρόθυμος να εμπλακεί άμεσα στις πολιτικές συζητήσεις των ΗΠΑ αντί να βασίζεται σε ένα ευρύ ηθικό πλαίσιο.

«Έχοντας μεγαλώσει στις ΗΠΑ, ο Λέο μιλάει ως μητρική του γλώσσα τα αμερικανικά αγγλικά και έχει βαθιά γνώση της αμερικανικής κουλτούρας. Και τα δύο είναι σημαντικά», παρατηρεί, μιλώντας στο Axios ο Βίνσεντ Τζ. Μίλερ, κάτοχος της έδρας Gudorf στην Καθολική Θεολογία και Πολιτισμό στο Πανεπιστήμιο του Ντέιτον.

Ο Μίλερ επισημαίνει ότι υπάρχει μία εντυπωσιακή διαφορά με τον Πάπα Φραγκίσκο, ο οποίος μπορούσε να γίνει πρωτοσέλιδο, αλλά δεν μπορούσε να στοχεύσει προσεκτικά στην αμερικανική πραγματικότητα.

«Είναι κάτι περισσότερο από το να μπορείς απλώς να διαβάζεις και να ακούς τι λένε οι πολιτικοί των ΗΠΑ χωρίς να βασίζεσαι σε αναφορές ή μεταφράσεις. Ο Λέων κατανοεί τις εμπλοκές της θρησκείας και της πολιτικής στις ΗΠΑ», τονίζει.

Ένας Πάπας που ακούει, διαβάζει και … απαντάει

Ο Μίλερ παρατηρεί ότι ο Λέων στέλνει απαντά άμεσα. Στο κήρυγμα της Κυριακής των Βαΐων απάντησε στην πολιτική και στρατιωτική χρήση της Βίβλου από τον Υπουργό Άμυνας των ΗΠΑ Πιτ Χέγκσεθ.

Ο Άλεν Σάντσες, εκτελεστικός διευθυντής της Διάσκεψης Καθολικών Επισκόπων του Νέου Μεξικού εκτιμά ότι δίνεται παραπάνω έμφαση από ό,τι πρέπει στο γεγονός ότι ο Πάπας Λέων είναι αγγλόφωνος. Οι Πάπες έχουν ομάδες συμβούλων και ειδικών στα ΜΜΕ. Ξέρουν τι να πουν σε οποιαδήποτε γλώσσα. «Οι προηγούμενοι Πάπας έλεγαν αυτό που ήθελαν. Ο Πάπας Λέων έχει το χάρισμα να είναι εξαιρετικά ακριβής».

Όπως και να έχει το γεγονός είναι ότι ο Λέων όχι μόνο ακούγεται πιο κάθαρα στις ΗΠΑ συγκριτικά με τους άλλους Πάπες, αλλά έχει άμεσο αντίκτυπο στη χώρα.

Διαβάστε επίσης

