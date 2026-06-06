Εφημερίδες: Οι τίτλοι από τα πρωτοσέλιδα του Σαββάτου (Video)

Πολλά και διαφορετικά είναι τα θέματα που φιλοξενούν στα πρωτοσέλιδά τους οι εφημερίδες που κυκλοφορούν σήμερα.

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ: “Τέλος το junk food από τα κυλικεία των σχολείων”

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: “Μεγάλες αλήθειες από Σαμαρά!”

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ: “Μειώθηκε κατά 61% ο χρόνος αναμονής”

ΕΣΤΙΑ: “Σκεπτικισμός για την Δύση, διαφωνία για τον πόλεμο στο Ιράν”

Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ: “Διασταυρούμενα πυρά στην κυβέρνηση”

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: “”Οχι” Πούτιν σε συνάντηση με Ζελένσκι”

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ: “Κουκουλώνουν τους κινδύνους επέκτασης του ιμπεριαλιστικού πολέμου στη Μεσόγειο και τις ελληνικές θάλασσες”

ΤA NEA: “Πως θα απαντήσουμε στην Τουρκία αν προκληθούμε”

ΚONTRA: “Τολμηρός νόμος ανάσα για οφειλέτες”

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ: ” Ελκυστικότερη η εισαγωγή στο χρηματιστήριο”

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