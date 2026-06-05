Eurovision 2026: Πτώση 35 εκατ. τηλεθεατών μετά το μποϊκοτάζ για τη συμμετοχή του Ισραήλ

Η Eurovision 2026 προσέλκυσε 131 εκατομμύρια τηλεθεατές, καταγράφοντας μείωση κατά 35 εκατομμύρια σε σχέση με το 2025, μετά το μποϊκοτάζ πέντε χωρών εξαιτίας της συμμετοχής του Ισραήλ, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε η Ευρωπαϊκή Ένωση Ραδιοτηλεόρασης (EBU).

Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσαν οι διοργανωτές, η Ολλανδία, η Ισλανδία, η Ισπανία, η Ιρλανδία και η Σλοβενία αποχώρησαν από την 70ή διοργάνωση της Eurovision.

Μάλιστα, η Ισπανία, η Ιρλανδία και η Σλοβενία αρνήθηκαν ακόμη και να μεταδώσουν ζωντανά τον διαγωνισμό τραγουδιού, ο οποίος πραγματοποιήθηκε φέτος στη Βιέννη.

Μάρτιν Γκριν: «Παραμένουμε αποφασισμένοι να επιστρέψουν το 2027»

Ο διευθυντής της Eurovision, Μάρτιν Γκριν, σχολιάζοντας τα στοιχεία τηλεθέασης, ανέφερε:

«Παρότι ορισμένα από τα στοιχεία μας είναι φυσικά χαμηλότερα, ελλείψει εκείνων από τα πέντε μέλη μας που επέλεξαν να μην συμμετάσχουν φέτος, παραμένουμε αποφασισμένοι να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να ανοίξουμε την πόρτα για την επιστροφή τους το 2027».

Νικήτρια του φετινού διαγωνισμού αναδείχθηκε για πρώτη φορά η Βουλγαρία με το τραγούδι «Bangaranga» της Ντάρα, ενώ το Ισραήλ κατέκτησε τη δεύτερη θέση.

Μεγάλη πτώση τηλεθέασης σε Πολωνία, Βρετανία και Γαλλία

Η EBU ανακοίνωσε ότι το κοινό της Eurovision 2026 μειώθηκε σημαντικά σε αρκετές μεγάλες αγορές σε σχέση με το 2025.

Ειδικότερα, η τηλεθέαση μειώθηκε κατά:

3,8 εκατομμύρια τηλεθεατές στην Πολωνία

3,7 εκατομμύρια στη Βρετανία

3,3 εκατομμύρια στη Γαλλία

Η Ευρωπαϊκή Ένωση Ραδιοτηλεόρασης υπενθύμισε ότι η Eurovision, που διοργανώνεται από το 1956, αποτελεί τη μεγαλύτερη συμμαχία δημόσιων ραδιοτηλεοπτικών μέσων παγκοσμίως.

Πάνω από 1 δισ. προβολές στο Instagram

Παρά τη μείωση της τηλεθέασης, η Eurovision κατέγραψε ιδιαίτερα υψηλή απήχηση στις ψηφιακές πλατφόρμες.

Σύμφωνα με την EBU, το περιεχόμενο της διοργάνωσης συγκέντρωσε περισσότερες από ένα δισεκατομμύριο προβολές στο Instagram.

«Είναι φανταστικό να βλέπουμε τον αντίκτυπο στο νεανικό κοινό σε όλο τον κόσμο», δήλωσε ο Μάρτιν Γκριν.

Όπως πρόσθεσε: «Τα εκατοντάδες εκατομμύρια ανθρώπων που προσέγγισαν τις ψηφιακές μας πλατφόρμες υπογραμμίζουν επίσης την εξέλιξη, στο διάστημα των 70 χρόνων του Διαγωνισμού Τραγουδιού της Eurovision, που από ένα τηλεοπτικό πρόγραμμα έγινε ένα πραγματικό, παγκόσμιο, πολιτιστικό, πολυπλατφορμικό φαινόμενο».

Το ποσοστό τηλεθέασης στις ηλικίες 15 έως 24 ετών ανήλθε στο 54,8%.

Οι χώρες με τη μεγαλύτερη τηλεθέαση

Οι πιο ένθερμοι τηλεθεατές της Eurovision προέρχονται κυρίως από τη βόρεια Ευρώπη και τη Σκανδιναβία.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της EBU:

στη Φινλανδία παρακολούθησε τον τελικό το 93% των τηλεθεατών

στη Σουηδία το 86%

στη Νορβηγία το 83%

στη Δανία το 79%

Ο μεγάλος τελικός, που πραγματοποιήθηκε στις 16 Μαΐου στη Βιέννη, κατέγραψε μέσο μερίδιο τηλεθέασης 42,6% στις 35 τηλεοπτικές αγορές που εξετάστηκαν.

Ψήφοι από 148 εδάφη και 100.000 εισιτήρια

Η EBU ανακοίνωσε επίσης ότι οι ψήφοι προήλθαν από 148 εδάφη.

Πέρα από τις 35 συμμετέχουσες χώρες, ο μεγαλύτερος αριθμός ψήφων προήλθε από:

τις Ηνωμένες Πολιτείες

την Ολλανδία

τον Καναδά

την Ισπανία

την Ιρλανδία

τη Σλοβακία

την Τουρκία

Όπως επισημαίνεται, αρκετές από αυτές τις χώρες δεν μετέδιδαν τον διαγωνισμό.

Παράλληλα, περίπου 100.000 εισιτήρια πωλήθηκαν για τις εκδηλώσεις στο Wiener Stadthalle, που φιλοξένησε τον 70ό διαγωνισμό τραγουδιού, με αγοραστές από 75 χώρες.

Μετά τη νίκη της Ντάρα, η Eurovision 2027 θα διεξαχθεί στη Βουλγαρία.

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