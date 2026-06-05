Media mouse – στη φάκα των ΜΜΕ: Η εξίσωση του ΑΝΤ1, première fois και απορία ένεκα Μουντιάλ, ιντερνετικές περιπολίες στις Ε.Δ., Ελλάς-Τουρκία τηλεοπτική δημιουργία και σκορδάτες ιστορίες ανάπτυξης και πλούτου

Μια εξίσωση-πρόκληση για επικείμενη συνεργασία

Η λέξη εξίσωση προέρχεται από το ρήμα εξισώνω και δηλώνει ότι δύο μαθηματικές παραστάσεις έχουν ακριβώς το ίδιο αποτέλεσμα. Στον ΑΝΤ1 πολύ το θέλουν αυτό στην υπόθεση συνεργασίας με την Σία Κοσιώνη. Αλλά χρειάζεται να ρυθμιστεί μια σειρά παραμέτρων οι οποίες για τους ενδιαφερόμενους και όσους τυχόν μπορεί να αφορούν έχουν την- κρίσιμη- σημασία τους.

Κατέχουν τα σκήπτρα της παραπληροφόρησης

Ως ο βασικός χώρος διάδοσης και έκθεσης του κοινού σε παραπλανητικό και ανακριβές περιεχόμενο εμφανίζεται η διαπιστωμένη κυρίαρχη αντίληψη της κοινής γνώμης για τα social media και δευτερευόντως για την τηλεόραση και τις ειδησεογραφικές ιστοσελίδες.

Κύριες αιτίες παραπληροφόρησης αναφέρονται η αναξιοπιστία ειδήσεων και πληροφοριών ή αντικρουόμενες πληροφορίες, τα fake news και οι παραπλανητικοί τίτλοι.

Τα ευρήματα αυτά αποτελούν μέρος προϊόντων ευρύτερης έρευνας της Focus Bari, πανελλαδικής εμβέλειας (σε άνδρες και γυναίκες 18 ετών και άνω), η οποία παρουσιάστηκε στην εκδήλωση «Media & Magazine days 2026» της Ένωσης Δημοσιογράφων- Ιδιοκτητών Περιοδικού Τύπου.

Στον αντίποδα- με μηδαμινή ένταση παραπληροφόρησης- εμφανίζονται το Ραδιόφωνο, οι πανελλαδικής κυκλοφορίας εφημερίδες, ο Περιφερειακός Τύπος και τα περιοδικά Επαγγελματικού ή ειδικού ενδιαφέροντος.

Πρόσληψη που αν και δεν μας «κόφτει», έχει όμως τη σημασία της

Η Netflix προσέλαβε την Κέιτλιν Κόναντ, ήταν προηγουμένως στην Disney, ως επικεφαλής επικοινωνίας πολιτικής και εξωτερικών υποθέσεων στις ΗΠΑ, και θα έχει ως αποστολή την ενίσχυση της παρουσίας της εταιρείας στην Ουάσινγκτον. Ρόλος της όπως περιγράφεται θα είναι να αναπτύξει σχέσεις με τα media, φορείς δημόσιας πολιτικής και άλλους σημαντικούς παράγοντες του πολιτικού περιβάλλοντος. Παράλληλα, θα χαράσσει τη στρατηγική δημοσίων υποθέσεων τόσο σε εθνικό όσο και σε τοπικό επίπεδο και θα επιβλέπει την ομάδα εξωτερικών υποθέσεων της εταιρείας.

Στην Disney η Κόναντ ήταν για μια τετραετία, αντιπρόεδρος επικοινωνίας πολιτικής και δημοσίων υποθέσεων. Νωρίτερα είχε διατελέσει πολιτική διευθύντρια στο CBS News.

Η πρόσληψη εντάσσεται στη στρατηγική της Netflix να ενισχύσει την παρουσία της στην Ουάσιγκτον, καθώς ο κλάδος του streaming βρίσκεται υπό αυξανόμενο ρυθμιστικό έλεγχο.

Τα τελευταία χρόνια η εταιρεία της ομώνυμης OTT έχει προχωρήσει και σε άλλες σημαντικές προσλήψεις στον τομέα της επικοινωνίας και των δημοσίων υποθέσεων, ενισχύοντας τη διοικητική της ομάδα σε παγκόσμιο επίπεδο.

Πίσω από τα προφανή είναι οι προθέσεις της Netflix να υπογραμμίσει τα χαρακτηριστικά ενός πολυδυναμικού οργανισμού στον τομέα όχι μόνον του θεάματος αλλά των πολυπρισματικών Μέσων Ενημέρωσης με έντονα τα στοιχεία τηλεοπτικού οργανισμού σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο τηλεοπτικό περιβάλλον με τις ιντερνετικές πλατφόρμες να θέλουν να επιβληθούν στα παραδοσιακά δίκτυα, ενώ ο κλάδος τους συγκλονίζεται από εξαγορές και συγχωνεύσεις για ισχυροποίηση και αναμέτρηση με τις νέες προκλήσεις από τους ψηφιακούς «παίκτες».

Πάντα θα υπάρχει η πρώτη φορά…

Μεσοβδόμαδα η ΕΡΤ παρουσίασε σε ειδική εκδήλωση για τον Τύπο το σχέδιο της για τις τηλεοπτικές καλύψεις των 104 αγώνων του Μουντιάλ που αρχίζει την ερχόμενη Πέμπτη. Για πρώτη φορά κάτι που οργανώνεται εντός ΕΡΤ για την ΕΡΤ από την ΕΡΤ, κοστίζει στην ΕΡΤ. Δηλαδή η τηλεοπτική κάλυψη και μετάδοση συνέντευξη τύπου. Το ποσό σύμφωνα με την απόφαση της ΕΡΤ στη Διαύγεια ανέρχεται σε 4.390 ευρώ άνευ ΦΠΑ.

… ακόμα και για απορία

Στο πλαίσιο της ενημέρωσης για την «επιχείρηση Μουντιάλ» από την ΕΡΤ, αναφέρθηκε πως «μέσα από τις εκπομπές της ΕΡΤ, οι τηλεθεατές θα μπορούν να συμμετέχουν σε κληρώσεις με έπαθλο εισιτήρια για αγώνες του Παγκόσμιου Κυπέλλου». Με δεδομένο ότι η διοργάνωση αρχίζει στις 11 του μήνα και με- επίσης- δεδομένο- ότι απαιτείται βίζα από την αμερικανική πρεσβεία- μια διαδικασία που δεν είναι τύπο «άψε-σβήσε»-, χώρια όλα τα άλλα σε περίπτωση πού, έχει ενδιαφέρον να αποσαφηνιστεί από το Ραδιομέγαρο πώς μπορεί ρεαλιστικά να συμβεί κάτι τόσο ωραίο και ξεχωριστό.

Multimedia «Περίπολος» στις Ένοπλες Δυνάμεις

To Flash.gr ενισχύοντας τα πολυμεσικά χαρακτηριστικά του τονίζει την τηλεοπτική διάσταση τους και με την νέα εκπομπή «ΠΕΡΙΠΟΛΟΣ» εστιασμένη εκεί όπου διαμορφώνεται καθημερινά η επιχειρησιακή ετοιμότητα της χώρας. Ο Δημήτρης Κρικέλας καταγράφει από κοντά τον κόσμο των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων, μέσα από αποστολές, αποκλειστικά ρεπορτάζ και πρόσβαση σε στρατιωτικές μονάδες, ασκήσεις και κρίσιμες επιχειρησιακές δραστηριότητες.

Η «Περίπολος» φωτίζει όλες τις πτυχές της σύγχρονης αμυντικής πραγματικότητας: την εκπαίδευση, την επιχειρησιακή ετοιμότητα, τα νέα οπλικά συστήματα, τις γεωπολιτικές εξελίξεις, αλλά και τον ανθρώπινο παράγοντα πίσω από κάθε αποστολή.

Τα ελληνοτουρκικά πάνε καλά… τηλεοπτικώς

Ως trend πάει κι έρχεται η προσαρμογή τουρκικών δραματικών σειρών στην ελληνική τηλεόραση. Η αρχή είχε γίνει το μακρινό 2005 όταν τον Ιούλιο εκείνης της χρονιάς το Mega πρότεινε την ελληνική εκδοχή της τουρκικής σαπουνόπερας «Yabanaci damat», με τίτλο «Τα σύνορα της αγάπης». Είχε κάνει πάταγο. Η σειρά περιέγραφε τον έρωτα ανάμεσα σε έναν Έλληνα και μία Τουρκάλα, και τα προβλήματα που δημιουργούνται στη σχέση τους εξαιτίας των συγγενών τους.

Φέτος το Mega έριξε στη μάχη της τηλεθέασης την σειρά «Μια νύχτα μόνο» η οποία είναι η «μετάφραση» της θρυλικής τουρκικής «Binbir Gece»» («Χίλιες και μία νύχτες»)- το πρωτότυπο είχε μεταδώσει ο ΑΝΤ1 το 2010. Άλλος χαμός (τηλεθέασης) και τότε. Η σειρά του Mega έχει καθημερινή θέση στο πρώτο μισό του Top της Nielsen και μάλλον άνοιξε την όρεξη.

Του χρόνου στο τηλεοπτικό πανόραμα θα υπάρχουν δύο προτάσεις ελληνικής μυθοπλασίας οι οποίες έχουν ως πρώτες ύλες τουρκικές δραματικές σειρές, σαπουνοπερικών χαρακτηριστικών.

Ο ΑΝΤ1 ετοιμάζεται για την σειρά «Κρίνο και αγκάθι» η οποία αποτελεί την ελληνοποιημένη εκδοχή της σειράς «Aşk ve Mavi» του 2016. Οι εξαιρετικοί Μαρία Ζορμπά και Γιάννης Τσορτέκης αποτελούν το πρωταγωνιστικό δίδυμο, στην ελληνική παραγωγή, με όσα έχουν γίνει γνωστά.

Η ιστορία αρχίζει με έναν άνδρα ο οποίος έπειτα από 12 χρόνια φυλάκισης για φόνο που δεν διέπραξε ο αδελφός του, αποφυλακίζεται. Στα χρόνια που ήταν «μέσα», γνωρίστηκε δια αλληλογραφίας, με μια γυναίκα. Την ερωτεύτηκε και πλέον ελεύθερος, θέλει να την παντρευτεί. Πού να φανταστεί ότι υπάρχει σκοπιμότητα, από την πλευρά της, πίσω από την- φαινομενικά άδολη- γνωριμία. Διότι εκείνη είναι η αδελφή του άνδρα για την δολοφονία του οποίου εξέτισε ποινή 12 ετών και «μπαίνει» στη ζωή του για να εκδικηθεί.

Ο Alpha «τσίμπησε» την σειρά «Güller ve Günahlar» («Ρόδα και αμαρτίες» στα ελληνικά) η οποία μεταδίδεται στο Kanal D από τις αρχές της τρέχουσας σεζόν και την προορίζει με τον τίτλο «Για σένα» για την επόμενη σεζόν. Λεπτομέρειες για δημιουργούς και ηθοποιούς προσεχώς καθώς επιταχύνονται οι διαδικασίες προπαραγωγής.

Η ιστορία της περιστρέφεται γύρω από έναν άνδρα, ο οποίος έχοντας χάσει τα πάντα σε μικρή ηλικία καταφέρνει να χτίσει μια ολόκληρη επιχειρηματική αυτοκρατορία και μια οικογένεια- λιμάνι. Η ζωή του όμως γίνεται «κομμάτια» όταν ανακαλύπτει πως η σύζυγός του τού έκρυβε για χρόνια την ύπαρξη ενός παιδιού. Στην προσπάθειά του να ξετυλίξει το κουβάρι του παρελθόντος, θα βρει έναν ανέλπιστο σύμμαχο στο πρόσωπο μιας γυναίκας με δυναμικό χαρακτήρα.

Οι τουρκικές παραγωγές μυθοπλασίας θεωρούνται υψηλών προδιαγραφών με ελκυστικά ανεπτυγμένες ιστορίες γύρω από προσωπικά δράματα, συναισθηματικοερωτικές διαστάσεις και κοινωνικές αντανακλάσεις.

Μια κουβέντα για ξεχασμένα πρωτοσέλιδα στο «Βιβλιοβούλιο»

Για τον Γιάννη Ράγκο που τον έχει κερδίσει η συγγραφή αστυνομικών μυθιστορημάτων- «σεσημασμένο» θιασώτη του σκανδιναβικού νουάρ- η δημοσιογραφία είναι σαν το ποδήλατο. Δεν την ξεχνάει ποτέ. Φέτος επανήλθε στον «τόπο του εγκλήματος» αλλά μέσω πάλι της συγγραφής. Το πρόσφατο βιβλίο του «Ξεχασμένα πρωτοσέλιδα του 20ού αιώνα» (εκδ. Αλεξάνδρεια 2026), περιλαμβάνει 15 ρεπορτάζ για υποθέσεις που συγκλόνισαν την κοινή γνώμη κατά το παρελθόν. Και είναι η αφορμή για να φιλοξενήσει τον πολυσχιδή Ράγκο ο Μανώλης Πιμπλής στην σαββατιάτικη εκποπμή «Βιβλιοβούλιο» η οποία θα μεταδοθεί στις 17.00 από το κανάλι της Βουλής.

Ένα ντοκιμαντέρ για ευωδιαστό σκόρδο και την υπεραξία της γης

Στον Πλατύκαμπο Λάρισας, μια καλλιέργεια εκατό χρόνων δεν αντιμετωπίζεται μόνο ως παράδοση, αλλά ως πεδίο στρατηγικής.

Αγρότες, συνεταιρισμός, πανεπιστημιακή κοινότητα και τοπική αυτοδιοίκηση συναντώνται σε ένα κοινό σχέδιο: να κρατήσουν την αξία στον τόπο.

Την ιστορία των μικρών κλήρων, τον συνεταιρισμό με κοινή οργάνωση παραγωγής και πιστοποιήσεις σε συνεργασία με δημόσιο πανεπιστήμιο, έως την διεθνή αναγνώριση και ζήτηση αφηγούνται οι πρωτεργάτες του εγχειρήματος στην Κυριακάτικη εκπομπή «+άνθρωποι»( 20.30, ΕΡΤ3) και το Γιάννη Δάρρα.

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