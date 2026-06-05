CBS: Ρίχνει τόνους και «γέφυρες» ο νέος επικεφαλής του «60 Minutes» – «Οδηγός» μας η είδηση, όχι η ιδιοκτησία

Ο καιρός θα δείξει αν το «60 Minutes» του CBS News εισέρχεται σε… ήρεμα νερά, έπειτα από την τρικυμία του προηγούμενου διαστήματος με κορύφωση την απόλυση του Σκότ Πέλεϊ.

Χθες ο νέος εκτελεστικός παραγωγός της εμβληματικής εκπομπής που μετρά πλέον του μισού αιώνα μεταδόσεων, Νικ Μπίλτον εξήρε τους εναπομείναντες τρείς ανταποκριτές του «60 Minutes», Λέσλι Σταλ, Μπιλ Γουίτακερ και Τζον Γουερθάιμ και δεσμεύτηκε ότι το ιστορικό ενημερωτικό εβδομαδιαίο ενημερωτικό μαγκαζίνο θα παραμείνει απαλλαγμένο από εταιρικές πιέσεις, τονίζει σε ένα σημείωμα που απέστειλε στο ανθρώπινο δυναμικό του, το απόγευμα της Πέμπτης.

Ο Μπίλτον προηγουμένως είχε κάνει αναφέρει εκ του σύνεγγυς συζητήσεις με τους τρείς δημοσιογράφους που απέμειναν στην δημοσιογραφική ομάδα. «Συζητήσαμε τι κάνει το «60 Minutes» ξεχωριστό, για τις παραδόσεις και την παρακαταθήκη του, για το πώς επιτυγχάνετε να δημιουργείτε τόσο σημαντικά ρεπορτάζ», έγραψε. «Το θεμέλιο του «60 Minutes» είναι η δημοσιογραφική του ανεξαρτησία. Θα αναζητούμε πάντα τις ιστορίες χωρίς φόβο και χωρίς εύνοιες».

Τονίζει δε ότι «θα έχουμε πάντα ως οδηγό μας την είδηση — όχι τις σχέσεις, ούτε την πολιτική, ούτε οτιδήποτε άλλο. Θα καθοδηγούμαστε αποκλειστικά και πάντα από το τι αποτελεί το καλύτερο ρεπορτάζ για τους θεατές μας. Και αν και είναι αυτονόητο, θα το πω ούτως ή άλλως: Δεν θα δεχόμαστε εντολές από την ιδιοκτησία της εταιρείας σχετικά με τις ειδήσεις που θα βγάζουμε».

Σε άλλο σημείο της επιστολής του αναφέρει: «Η συζήτηση, η αντιπαράθεση και η διαφωνία είναι απαραίτητες για τη δημιουργία καλού δημοσιογραφικού έργου. Όλα θα γίνονται με καλή πίστη, πάντα με σεβασμό και εμπιστοσύνη – και με πίστη στις πρακτικές που έχουν λειτουργήσει καλά για 58 χρόνια».

Στο κείμενο κάνει ξεχωριστή αναφορά στην ημέρα μετάδοσης της εκπομπής και εμφανίζεται ενωτικός. «Το βράδυ της Κυριακής είναι ιδανικό. Είναι η καλύτερη ώρα τηλεοπτικής δημοσιογραφίας που υπάρχει. Θα συνεχίσουμε να κάνουμε όλα όσα την κάνουν τόσο εξαιρετική: τις προγραμματισμένες προβολές, τη λεπτομερή επεξεργασία των κειμένων, το μοντάζ, τη μεγάλη διάρκεια των ρεπορτάζ. Είμαι περίεργος άνθρωπος και λατρεύω τις ιστορίες, και ως εκτελεστικός παραγωγός θα διαμορφώσω τη γενική κατεύθυνση της εκπομπής. Θα ανταλλάσσω ιδέες μαζί σας, θα δουλέψω τα σενάρια και τα μοντάζ μαζί σας και θα πιστοποιώ τα ρεπορτάζ.

Οι ατρόμητοι ανταποκριτές και οι θαρραλέοι παραγωγοί θα συνεχίσουν να αποτελούν τον πυρήνα κάθε ρεπορτάζ που μεταδίδουμε. Αυτή τη στιγμή, θέλω να επικεντρωθώ στη σκληρή δουλειά της 59ης σεζόν. Θέλω να μάθω από εσάς, και άνθρωποι που γνωρίζουν αυτή την εκπομπή στις λεπτομέρειες της θα βρίσκονται στο πλευρό μου.

Η Λέσλι, ο Μπιλ και ο Τζον αποτελούν τον πυρήνα της επιτυχίας αυτής της εκπομπής. Έχουν καθίσει απέναντι στους πιο ισχυρούς ανθρώπους στον κόσμο και δεν δίστασαν ούτε στιγμή. Το κοινό τους εμπιστεύεται επειδή το έχουν αποδείξει, ιστορία με ιστορία, για δεκαετίες. Η συνεργασία μαζί τους είναι προνόμιο και το όνειρο κάθε δημοσιογράφου», σημειώνει και ολοκληρώνει γράφοντας ότι «τις τελευταίες ημέρες, ευχαρίστησα τον καθένα από εσάς για τη δουλειά σας, και θα το επαναλάβω εδώ: σας ευχαριστώ. Ήταν μια φοβερή πρώτη εβδομάδα. Ας πιάσουμε δουλειά».

Βέβαια με το που ανέλαβε καθήκοντα ο Μπίλτον είχε εκφράσει την βούληση ότι η εκπομπή θα πρέπει να προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα που έχουν αναπτυχθεί στον τομέα των μίντια και καθώς υπάρχει πλούσιο υλικό θα ήθελε να δει το «60 Minutes» να είναι στον αέρα σε καθημερινή βάση και όχι μόνον στο κλασικό τηλεοπτικό δίκτυο αλλά και σε άλλες πλατφόρμες επικοινωνίας, προκαλώντας αντιδράσεις.

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