CBS: Ο απολυμένος από το «60 Minutes» Σκοτ Πέλεϊ «τα χώνει» σε ιδιοκτησία και διοίκηση – Το θέμα παίρνει διαστάσεις (videos)

Η ένταση στο CBS, έπειτα από την απόλυση του βετεράνου δημοσιογράφου του δικτύου, Σκοτ Πέλεϊ και πρώην μέλους της ομάδας ανταποκριτών του «60 Minutes» εξακολουθεί.

Ο Πέλεϊ έπειτα από την ενημέρωση του νέο εκτελεστικού παραγωγού της εκπομπής, Νικ Μπίλτον, στην ομάδα του «60 Minutes» και την δική του εκδοχή στην μεταξύ τους αντιπαράθεση, επανήλθε δίδοντας στη δημοσιότητα δήλωση του σχετική με την απόλυση του, επισημαίνοντας μεταξύ άλλων, την σπουδαιότητα της εκπομπής στον πολιτιστικό ιστό της Αμερικής για δεκαετίες και πως πλέον δέχεται επθέσεις από εξωγενείς δυνάμεις. «Το “60′” ήταν το νούμερο ένα πρόγραμμα στην Αμερική εδώ και δεκαετίες, επειδή το αγαπητό τηλεοπτικό κοινό βρίσκει ακεραιότητα, ποιότητα και ανθρωπιά στις ιστορίες μας», έγραψε ο Πέλεϊ. «Τώρα, ο νέος ιδιοκτήτης του δικτύου μας αφήνει στην υποτιμά την θρυλική εκπομπή, προφανώς για να κερδίσει μια στιγμή εύνοιας από την κυβέρνηση Τραμπ».

Στην δήλωσή του, ο Πέλεϊ έκανε εμπρηστικούς ισχυρισμούς κατά της διοίκησης του CBS News, συμπεριλαμβανομένου του ότι «μου έδωσαν οδηγίες να εισάγω ψεύδη και προκατάληψη σε μια πολιτικά ευαίσθητη ιστορία. Μου είπαν να συμπεριλάβω ισχυρισμούς που δεν είναι επαληθευμένοι». Ο Πέλεϊ πρόσθεσε ότι «κατάφερε να αγνοήσει αυτές τις οδηγίες ή να τις αρνηθεί».

Έγραψε επίσης ότι «πρόσφατα, οι πολιτικοί έχουν κληθεί να επιλέγουν τους δημοσιογράφους για συνεντεύξεις στην εκπομπή. Το να δοθεί στους πολιτικούς ο έλεγχος των συνεντεύξεων του “60 Minutes” δεν αποτελεί την συνήθη διαδικασία με την οποία γίνονται οι συνεντεύξεις της εκπομπής». Ο Πέλεϊ πιθανότατα αναφερόταν σε μια πρόσφατη συνέντευξη του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου στο 60 Minutes , ο οποίος φέρεται να επέλεξε τον συνεντευξιαστή του.

Σε άλλο σημείο αναφέρει ότι «η ανικανότητα και η έλλειψη επαγγελματισμού στη νέα διοίκηση έχουν προκαλέσει χάος» στην αίθουσα σύνταξης (του CBS News) και, σε μια συγκεκριμένη περίπτωση που αφορούσε ένα από τα ρεπορτάζ του, «ολόκληρο το πρόγραμμα ήταν αβέβαιο αν θα εβγαινε στον αέρα, ενώ απέμεναν 19 λεπτά από την έναρξη του».

Εξέφρασε τη λύπη του για τη θέση στην οποία βρίσκεται πλέον ένας καταξιωμένος θεσμός όπως το «60 Minutes» και εξήγησε γιατί έπρεπε να φύγει: «Οι περισσότεροι άνδρες και γυναίκες του CBS News βρίσκονται ακόμα σε αυτόν τον αγώνα. Αλλά τώρα η κατάρρευση των αξιών στην κορυφή έχει γίνει αδιέξοδη. Η ηγεσία του “60 Minutes” δεν είναι πλέον οικεία. Οι αρχές που εκτιμώ έχουν χαθεί, οπότε πρέπει να φύγω κι εγώ».

Η επικεφαλής του CBS News δήλωσε στο προσωπικό την Τετάρτη ότι η απόφαση του δικτύου να απολύσει έναν βετεράνο δημοσιογράφο του δικτύου και ανταποκριτή του «60 Minutes» επι 31 χρόνια, αφορούσε παραβίαση εμπιστοσύνης, σύμφωνα με τους New York Times σε τηλεφωνική επικοινωνία για το θέμα με την Μπάρι Γουάις.

«Με ενδιαφέρει μόνο να εργάζομαι σε μια αίθουσα σύνταξης που βασίζεται στην εμπιστοσύνη και τον αμοιβαίο σεβασμό· δεν μπορούμε να κάνουμε τη δουλειά μας χωρίς αυτά. Αυτή η βάση καταστράφηκε τη Δευτέρα», ανέφερε η Γουάις στην αίθουσα σύνταξης κατά τη διάρκεια της πρωινής τηλεδιάσκεψης.

Ο πρώην ομοσπονδιακό εισαγγελέας και πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Δυτικής Ακτής των ΗΠΑ, Νιάμα Ραχμάνι, σε εκπομπή του τηλεοπτικού δικτύου Law & Crime θεωρεί σχεδόν βέβαιο ότι ο Πέλεϊ θα προσφύγει στη Δικαιοσύνη για να αμφισβητήσει την απόλυση του.

«Νομίζω πως το CBS πιθανότατα θα επιδιώξει συμβιβασμό στην υπόθεση αυτή, διότι το τελευταίο πράγμα που επιθυμούν CBS και Paramount είναι η διαδικασία αποδεικτικής διαδικασίας και καταθέσεις μαρτύρων, καθώς και όλη η δυσάρεστη δημοσιότητα που έχουμε δει όταν τέτοιες αγωγές, οι οποίες είναι δημόσιες, αναδεικνύονται από τα Μέσα Ενημέρωσης», δήλωσε ο Ραχμάνι.

Η απόλυση του Πέλεϊ έχει προκαλέσει αίσθηση στον δημοσιογραφικό κόσμο των ΗΠΑ, αποτελώντας είδηση όχι μόνον στα αμερικανικά τηλεοπτικά δίκτυα αλλά στον ευρύτερο χώρο των μίντια στις ΗΠΑ.

«Νομίζω ότι ήταν καταστροφικό για την εκπομπή, για το κοινό, το οποίο δεν είναι καθόλου μικρό», απάντησε. «Αυτό συνεχίζεται εδώ και πολύ καιρό. Ξεκίνησε, στην πραγματικότητα, με μια συνέντευξη που είχε κάνει ο Μπιλ Γουίτακερ με την Καμάλα Χάρις, για την οποία η CBS δέχτηκε αγωγή ύψους 17 εκατομμυρίων δολαρίων από την κυβέρνηση Τραμπ για αυτό που αποκάλεσαν “παράνομη επεξεργασία”. Η αγωγή δεν είχε απολύτως καμία βάση, όμως το CBS και η Paramount αποφάσισαν να συμβιβαστούν για 17 εκατομμύρια δολάρια. Και από τότε, τα πράγματα απλώς διαδέχονται το ένα το άλλο» σχολίασε ο Στιβ Κροφτ, πρώην μέλος της δημοσιογραφικής ομάδας ανταποκριτών του «60 Minutes», σε συνέντευξη του στο PBS και τον Τζεφ Μπένετ.

Ο Μπένετ παρατήρησε ότι οι πρόσφατες αλλαγές συνέπεσαν με την προσπάθεια της Paramount να λάβει έγκριση από την FCC -που υποστηρίζεται από τον Τραμπ, σύμφωνα με αμερικανικά ΜΜΕ- για τη συγχώνευσή της με την Warner Bros. Discovery. «Νομίζω ότι η Paramount απλώς αποφάσισε ότι αυτό ήταν το μόνο που είχε σημασία, και ότι θα προσπαθούσαν να αναχαιτίσουν οτιδήποτε θα μπορούσε να σταθεί εμπόδιο», δήλωσε ο Κροφτ αναφερόμενος στην έγκριση της συγχώνευσης από την FCC.

Ο πρώην ανταποκριτής του «60 Minutes» σημείωσε ότι ο Πέλεϊ είχε ρωτήσει τη διευθύντρια του CBS News, Μπάρι Γουάις, γιατί απολύθηκε η εκτελεστική παραγωγός Τάνια Σάιμον και «αυτή αρνήθηκε να απαντήσει, πράγμα που σας αφήνει με όσα έχουν ειπωθεί από τον πρόεδρο και το επιτελείο του και τον πρόεδρο της FCC, ότι δεν τους αρέσει ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί το CBS. Δεν τους αρέσει το γεγονός ότι το [60 Minutes] είναι στον αέρα, θα ήθελαν να το δουν να βγαίνει από τον αέρα, το έχουν πει αυτό πολλές φορές, θα ήθελαν να δουν ανθρώπους να απολύονται, και αυτό είναι που συμβαίνει».

Ο παρουσιαστής του κεντρικού δελτίου ειδήσεων του CBS News, Τόνι Ντοκουπιλ έπλεξε το εγκώμιο του Σκοτ Πέλεϊ αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι «είναι ένας δημοσιογράφος που τιμά την αλήθεια με κάθε κόστος». «Όταν άρχισα να εργάζομαι στο CBS ο Σκότ Πέλεϊ ήταν ακριβώς σε αυτήν εδώ την θέση και παράλληλα έκανε 12 μεγάλα θέματα το χρόνο για το “60 Minutes” και μέσα σε όλα, αφιέρωνε χρόνο για κάθε νέο δημοσιογράφο, να μοιραστεί την άποψη του για την αποστολή του εδώ. Πίστευε ότι η ελευθερία του Τύπου ήταν “το δικαίωμα που εγγυόταν όλα τα άλλα”, για να παραφράσω τον Πρόεδρο Τζέιμς Μάντισον. Και τα διακυβεύματα ήταν ανέκαθεν τόσο υψηλά, καθώς, αν είχες φτάσει στο CBS News, ήσουν από τους καλύτερους στον κόσμο. Δούλευε κάθε μέρα για να ανταποκριθεί σε αυτό το πρότυπο».

Μια άλλη οπτική εξέφρασε για τον Πέλεϊ ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, σε μαγνητοσκοπημένο podcast λίγες ώρες πριν από την απόλυση του (μεταδόθηκε την επόμενη ημέρα), αναφέρει στην ηλεκτρονική έκδοση του το περιοδικό «People». Στη συνέντευξη (λίγο μετά το 42ο λεπτό) ο Τραμπ χαρακτήρισε τον δημοσιογράφο «απαίσιο» και μέλος «μιας διεφθαρμένης και ηλίθιας ομάδας».

«Νομίζω ότι ο Σκοτ ​​Πέλεϊ έχει τα δικά του προβλήματα. Είναι απαίσιος», είπε ο Τραμπ για τον δημοσιογράφο με μακρά εμπειρία. «Κοιτάξτε, ο Σκοτ ​​Πέλεϊ είναι άκαμπτος και φοβάται και είναι μέρος αυτής της, ξέρετε, συμμορίας διεφθαρμένων, ηλίθιων ανθρώπων που δεν νοιάζονται για τη χώρα μας», είπε ο Πρόεδρος των ΗΠΑ στην podcaster Μιράντα Ντεβίν.

Το βράδυ της Τετάρτης εξάλλου, ο Τζιμι Κίμελ από το τοκ σόου του άσκησε δριμεία κριτική στο CBS για την απόλυση του Πέλεϊ.

«Χθες το βράδυ, οι χαζομάρες του Τραμπ στο CBS απέλυσαν έναν σπουδαίο και αξιοσεβαστό δημοσιογράφο, τον Σκοτ ​​Πέλεϊ, από τη δουλειά του στο “60 Minutes”, επειδή υπερασπίστηκε την αλήθεια και την ακεραιότητα σε μια εκπομπή που αποτελεί το χρυσό πρότυπο για τη ραδιοτηλεοπτική δημοσιογραφία εδώ και 57 χρόνια», είπε ο δημοφιλής παρουσιαστής αργά στον εναρκτήριο μονόλογό του στην εκπομπή «Jimmy Kimmel Live!» του ABC.

Η απόλυση του Πέλεϊ προστέθηκε στην αυξανόμενη λίστα απολύσεων και παραιτήσεων από την εκπομπή αρχής γενομένης από τα τέλη του 2025 καθώς οι κλυδωνισμοί στο «60 Minutes» εξακολουθησαν να συμβαίνουν έπειτα και από την κατάργηση του περίφημου «The Late Show» με τον Στίβεν Κολμπέρ.

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